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Работали 180 силовиков: В Берлине выходцев из Чечни заподозрили в подготовке теракта
14 января 2020, 20:24 • 76 • В мире
В Германии задержали выходцев из Чечни. Их подозревают в подготовке теракта. Немецкие силовики считают, что граждане России "искали место для теракта" в Берлине. Пока не называется общее число подозреваемых. Известно лишь, что задержаны несколько человек в возрасте от 23 до 28 лет. Обыски проходили в четырех федеральных землях ФРГ, работали 180 силовиков.
В Берлине задержали выходцев из Чечни. Прокуратура города считает, что граждане России занимались в ФРГ подготовкой террористического акта. На сегодняшний день угрозы атаки уже нет.
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Берлина, обыски прошли в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. В них участвовали уголовная полиция и заграничные полицейские службы, всего около 180 силовиков.
В результате задержали несколько человек в возрасте от 23 до 28 лет. Точное число подозреваемых не называется. Ими заинтересовались из-за "поиска места для теракта из исламистских убеждений".
"У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - цитирует Интерфакс.
Силовики нашли у подозреваемых деньги, холодное оружие и информационные носители. Все это изъято в интересах следствия.
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