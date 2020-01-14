Работали 180 силовиков: В Берлине выходцев из Чечни заподозрили в подготовке теракта

В Берлине задержали выходцев из Чечни. Прокуратура города считает, что граждане России занимались в ФРГ подготовкой террористического акта. На сегодняшний день угрозы атаки уже нет.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Берлина, обыски прошли в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии. В них участвовали уголовная полиция и заграничные полицейские службы, всего около 180 силовиков.

В результате задержали несколько человек в возрасте от 23 до 28 лет. Точное число подозреваемых не называется. Ими заинтересовались из-за "поиска места для теракта из исламистских убеждений".

"У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - цитирует Интерфакс.

Силовики нашли у подозреваемых деньги, холодное оружие и информационные носители. Все это изъято в интересах следствия.