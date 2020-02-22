«Работала простым клерком»: что известно о задержании российской переводчицы в Испании

В Испании задержана и помещена под стражу гражданка России Олеся Красилова. В МИД РФ сообщили, что женщина работала в подведомственной Россельхознадзору организации и находилась в стране в составе официальной делегации. Дипломаты отметили, что держат ситуацию под контролем и оказывают россиянке помощь. Как сообщили в МИД, «по неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны». Родственники россиянки рассказали RT, что она работала в американском посольстве в Москве, но доступа к закрытой информации не имела.

В Испании задержали россиянку Олесю Красилову, которая находилась в стране в составе официальной делегации подведомственной Россельхознадзору организации. Как сообщает МИД России, полиция остановила женщину в аэропорту.

«14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный (остров Тенерифе, автономное сообщество Канарские острова, Королевство Испания) испанская полиция задержала гражданку Российской Федерации О.Л. Красилову, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений», прибывшую на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Министерство указывает, что власти Испании решили поместить россиянку под стражу. По данным МИД, она находится в одном из пенитенциарных учреждений острова Тенерифе, а материалы дела переданы в суд.

В МИД отметили, что задержанную россиянку посетили дипломаты. Ей передали тёплые вещи и средства личной гигиены. Ситуация находится под пристальным вниманием посольства России в Испании, указали в министерстве.

В Россельхознадзоре также подтвердили, что в Испании Красилова находилась в составе официальной делегации. Россиянка принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля.

Как рассказала представитель службы Юлия Мелано, российская сторона не получала никаких уведомлений или запросов, которые говорили бы о том, что Красилова находится в розыске. «На сегодняшний день Министерство иностранных дел и Россельхознадзор задействовали все возможные каналы для прояснения ситуации и оказания помощи Олесе Красиловой. Официальный ответ испанской стороны пока не получен», — добавила она.

В сообщении МИД также не исключается возможный интерес правоохранительных органов США к россиянке. На момент публикации ведомство не располагало точной информацией о запросе американской стороны по задержанию Красиловой.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру. МИД России неоднократно выпускал предупреждения об опасностях и рисках, связанных с подобными действиями американских спецслужб», — говорится в сообщении министерства.

По информации правозащитника Александра Ионова, Красилову задержали по запросу США по обвинению в передаче биометрии третьим лицам. Ионов полагает, что женщину могут экстрадировать в США, где ей грозит тюремное заключение на срок вплоть до пожизненного.

Как рассказала RT сестра задержанной Елена Красилова, после ареста Олеся не выходила на связь на протяжении трёх дней. Позднее коллега россиянки рассказала о произошедшем, после чего информацию об этом донесли до российских дипломатов.

«Ни мы, ни её друзья-коллеги не думаем, что она могла обладать какой-либо информацией. Она работала простым клерком на американцев, в визовом отделе с беженцами в основном», — пояснила RT Елена Красилова.

Она уточнила, что сестра купила квартиру в ипотеку и с 2008 года жила в Москве. Мужа или детей у задержанной россиянки, по словам родственников, нет.

Мать Олеси Антонина Тимофеевна рассказала в беседе с RT, что, по словам дипломатов, которым удалось встретиться с россиянкой после задержания, женщина находится в угнетённом состоянии, плачет и просит не выдавать её США.

«Она столько лет работала в посольстве (США в Москве. — RT). У неё столько благодарностей, столько грамот от этого же посольства. И на тебе! Соорудить такое обвинение!» — сказала мать задержанной.

Инцидент в Испании прокомментировала Мария Бутина — россиянка, которая провела под стражей в США более года по обвинению в сговоре с целью работы иностранным агентом без соответствующей регистрации в Минюсте США. Бутина назвала происходящее охотой на российских граждан.

«В мире открыт совершенно беспрецедентный в прямом смысле сезон охоты на российских граждан. И основной охотник на людей — США, и, очевидно, это — охота высокоточная и прицельная, именно на наших соотечественников, которых хватают везде и по любому поводу», — написала Бутина у себя в Telegram.