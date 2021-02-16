«Работает в любых условиях»: каковы экспортные перспективы АК-19 — нового автомата Калашникова

Группа компаний «Калашников» в рамках крупнейшей оружейной выставки Ближнего Востока представит новейший автомат АК-19, созданный под «натовский» патрон калибра 5,56 х 45 мм. Он был разработан на основе АК-12, принятого на вооружение Российской армии. АК-19 оснащён телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Специалисты отмечают большие экспортные перспективы нового автомата.

Группа компаний «Калашников» впервые представит зарубежной публике новейший автомат АК-19 под патрон калибра 5,56 х 45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Об этом сообщили журналистам представители концерна.

«Мировая премьера АК-19 состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдёт с 21 по 25 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби», — отметили в пресс-службе «Калашникова».

Представители концерна подчеркнули, что АК-19 уже вызвал интерес среди заказчиков из стран Ближнего Востока, где штатным патроном для стрелкового оружия является 5,56 x 45 мм. В компании отметили, что АК-19 будет надёжно работать в условиях жаркого влажного климата и запыления.

Генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов подчеркнул, что новый автомат ориентирован на зарубежных заказчиков.

«АК-19 использует патрон 5,56 х 45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространённый в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», — отметил глава «Калашникова».

Востребованная модификация

Впервые автомат АК-19 был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Он оснащён планками Пикатинни (кронштейн с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов и другого оборудования), облегчённым телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Новый автомат весит чуть более 3,3 кг при длине ствола 415 мм.

Военнослужащие с автоматами АК-12

© kalashnikov.media

АК-19 был создан на основе автомата АК-12, принятого на вооружение в России в 2018 году. Технические преимущества АК-12 заключаются в улучшенной эргономике, повышенной точности и кучности стрельбы, возможности установки на оружие разнообразных прицельных комплексов. Базовая версия автомата выпускается в калибре 5,45 мм. Модификация под калибр 7,62 мм получила название АК-15.

АК-12 поставляется в общевойсковые формирования, АК-15 — в специальные подразделения армии и других силовых структур. Оба автомата имеют одинаковую массу (3,5 кг), длину ствола (415 мм), ёмкость магазина (30 патронов) и общую длину (880—940 мм).

Именно AK-12 первоначально привлёк внимание зарубежных заказчиков, которые заинтересовались возможностью его использования с патроном калибра 5,56 х 45 мм, рассказал RT на полях форума «Армия-2020» Владимир Онокой, руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству концерна «Калашников».

«Когда АК-12 начал поступать в ВС России, к нему возник очень большой интерес за рубежом. Наш концерн стал получать заявки на калибр 5,56 мм, который используется примерно в сотне стран мира. В итоге перед нами была поставлена задача оперативно разработать образец для экспорта», — рассказал Онокой.

Как отметил представитель концерна, интерес к АК-19 проявляют даже государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова.

Стандарт НАТО

К середине XX века страны НАТО унифицировали стандарты боеприпасов, использовавшихся в стрелковом оружии их вооружённых сил. Основным видом личного стрелкового оружия в армиях стран НАТО были автоматические винтовки — оружие под патрон калибра 7,62 х 51 мм.

Однако вскоре стало ясно, что этот боеприпас имел избыточную мощность для современных автоматов и был слишком тяжёл.

В конце 1950-х годов американский конструктор Юджин Стоунер предложил использовать в новой армейской винтовке AR-15 его конструкции малоимпульсный патрон промежуточного калибра 5,56 х 45 мм. Эта штурмовая винтовка привлекла внимание американских военных как перспективный вид стрелкового оружия. Она была принята на вооружение, что повлекло за собой повсеместное принятие патрона 5,56 x 45 мм всеми видами Вооружённых сил США.

Юджин Стоунер и Михаил Калашников

© Wikimedia/ Sgt. Chris Lawson

В 1970 году страны НАТО подписали соглашение по принятию на вооружение единого патрона меньшего калибра на замену 7,62 х 51 мм. В 1980 году члены альянса сошлись на том, что это будет патрон 5,56 х 45 мм, который был утверждён в стандартах альянса STANAG.

Стоит отметить, что малоимпульсные патроны промежуточного калибра разрабатывались и в СССР. Так, Советская армия в 1974 году приняла на вооружение патрон 5,45 х 39 мм, который до сих пор используется ВС России как основной.

Сегодня патрон 5,56 х 45 мм используется в большом количестве стран, которые были европейскими колониями в XX веке и где заводские мощности подстроены для производства патронов этого калибра, пояснил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Появление российского оружия под этот патрон будет способствовать его распространению в этих странах, считает эксперт.

«С одной стороны, это укрепляет российскую экономику, с другой — рекламирует лучшее в мире оружие, саму Россию и даже оказывает определённое политическое влияние», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что автоматы Калашникова на протяжении многих лет пользовались высоким авторитетом во многих странах.

«Это объясняется неприхотливостью автомата, который исправно работает в любых условиях, в отличие от американских, европейских винтовок и многих других видов оружия. Поэтому у автомата АК-19 хорошие экспортные перспективы. Уверен, многие страны захотят приобрести данное изделие», — заявил Литовкин.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что адаптация под патрон 5,56 мм позволит АК-19 сохранить высокую надёжность и характеристики автоматов АК-12 и АК-15.

«Его характеристики говорят о том, что автомат ведёт достаточно точную стрельбу, при этом он довольно лёгкий. Планка Пикатинни позволяет устанавливать различное оборудование, в том числе ночные и снайперские прицелы, подствольные гранатомёты. В этом автомате колоссальное количество плюсов: например, можно вести огонь одиночным патроном или тремя патронами в автоматическом режиме», — подчеркнул эксперт.

Появление такого оружия на мировом рынке можно расценить как позитивный шаг для концерна и для России, отметил Кнутов.