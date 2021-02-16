Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Первые результаты запрета на Украине русского языка
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла ...
"Унизил нас и выставил на посмешище": ЕС обиделся на Лаврова (Обзор Ин...
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
Главная / В России

«Работает в любых условиях»: каковы экспортные перспективы АК-19 — нового автомата Калашникова

16 февраля 2021, 07:55  •  208 • В России
Группа компаний «Калашников» в рамках крупнейшей оружейной выставки Ближнего Востока представит новейший автомат АК-19, созданный под «натовский» патрон калибра 5,56 х 45 мм. Он был разработан на основе АК-12, принятого на вооружение Российской армии. АК-19 оснащён телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. Специалисты отмечают большие экспортные перспективы нового автомата.
 
Автомат АК-19 на стенде компании «Калашников» РИА Новости © Кирилл Каллиников
 

Группа компаний «Калашников» впервые представит зарубежной публике новейший автомат АК-19 под патрон калибра 5,56 х 45 мм, принятый на вооружение в странах НАТО. Об этом сообщили журналистам представители концерна.

«Мировая премьера АК-19 состоится на крупнейшей оружейной выставке Ближнего Востока IDEX 2021, которая пройдёт с 21 по 25 февраля в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби», — отметили в пресс-службе «Калашникова».

Представители концерна подчеркнули, что АК-19 уже вызвал интерес среди заказчиков из стран Ближнего Востока, где штатным патроном для стрелкового оружия является 5,56 x 45 мм. В компании отметили, что АК-19 будет надёжно работать в условиях жаркого влажного климата и запыления.

Генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов подчеркнул, что новый автомат ориентирован на зарубежных заказчиков.

«АК-19 использует патрон 5,56 х 45 мм, принятый на вооружение в НАТО и широко распространённый в мире. Таким образом, наш новейший автомат полностью ориентирован на внешний рынок. Представляя АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX, мы уверены в большом интересе к нему со стороны иностранных заказчиков, первые заявки от которых уже поступают», — отметил глава «Калашникова».

Востребованная модификация

Впервые автомат АК-19 был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Он оснащён планками Пикатинни (кронштейн с рельсовым креплением для лёгкой установки прицелов и другого оборудования), облегчённым телескопическим прикладом с улучшенной эргономикой, новым диоптрическим прицелом и быстросъёмным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Новый автомат весит чуть более 3,3 кг при длине ствола 415 мм.

  • Военнослужащие с автоматами АК-12
  • © kalashnikov.media

АК-19 был создан на основе автомата АК-12, принятого на вооружение в России в 2018 году. Технические преимущества АК-12 заключаются в улучшенной эргономике, повышенной точности и кучности стрельбы, возможности установки на оружие разнообразных прицельных комплексов. Базовая версия автомата выпускается в калибре 5,45 мм. Модификация под калибр 7,62 мм получила название АК-15.

АК-12 поставляется в общевойсковые формирования, АК-15 — в специальные подразделения армии и других силовых структур. Оба автомата имеют одинаковую массу (3,5 кг), длину ствола (415 мм), ёмкость магазина (30 патронов) и общую длину (880—940 мм).

Именно AK-12 первоначально привлёк внимание зарубежных заказчиков, которые заинтересовались возможностью его использования с патроном калибра 5,56 х 45 мм, рассказал RT на полях форума «Армия-2020» Владимир Онокой, руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству концерна «Калашников».

«Когда АК-12 начал поступать в ВС России, к нему возник очень большой интерес за рубежом. Наш концерн стал получать заявки на калибр 5,56 мм, который используется примерно в сотне стран мира. В итоге перед нами была поставлена задача оперативно разработать образец для экспорта», — рассказал Онокой.

Как отметил представитель концерна, интерес к АК-19 проявляют даже государства, которые прежде никогда не использовали автоматы Калашникова.

Стандарт НАТО

К середине XX века страны НАТО унифицировали стандарты боеприпасов, использовавшихся в стрелковом оружии их вооружённых сил. Основным видом личного стрелкового оружия в армиях стран НАТО были автоматические винтовки — оружие под патрон калибра 7,62 х 51 мм.

Однако вскоре стало ясно, что этот боеприпас имел избыточную мощность для современных автоматов и был слишком тяжёл.

В конце 1950-х годов американский конструктор Юджин Стоунер предложил использовать в новой армейской винтовке AR-15 его конструкции малоимпульсный патрон промежуточного калибра 5,56 х 45 мм. Эта штурмовая винтовка привлекла внимание американских военных как перспективный вид стрелкового оружия. Она была принята на вооружение, что повлекло за собой повсеместное принятие патрона 5,56 x 45 мм всеми видами Вооружённых сил США.

  • Юджин Стоунер и Михаил Калашников
  • © Wikimedia/ Sgt. Chris Lawson

В 1970 году страны НАТО подписали соглашение по принятию на вооружение единого патрона меньшего калибра на замену 7,62 х 51 мм. В 1980 году члены альянса сошлись на том, что это будет патрон 5,56 х 45 мм, который был утверждён в стандартах альянса STANAG.

Стоит отметить, что малоимпульсные патроны промежуточного калибра разрабатывались и в СССР. Так, Советская армия в 1974 году приняла на вооружение патрон 5,45 х 39 мм, который до сих пор используется ВС России как основной.

Сегодня патрон 5,56 х 45 мм используется в большом количестве стран, которые были европейскими колониями в XX веке и где заводские мощности подстроены для производства патронов этого калибра, пояснил в беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. Появление российского оружия под этот патрон будет способствовать его распространению в этих странах, считает эксперт.

«С одной стороны, это укрепляет российскую экономику, с другой — рекламирует лучшее в мире оружие, саму Россию и даже оказывает определённое политическое влияние», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что автоматы Калашникова на протяжении многих лет пользовались высоким авторитетом во многих странах.

«Это объясняется неприхотливостью автомата, который исправно работает в любых условиях, в отличие от американских, европейских винтовок и многих других видов оружия. Поэтому у автомата АК-19 хорошие экспортные перспективы. Уверен, многие страны захотят приобрести данное изделие», — заявил Литовкин.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что адаптация под патрон 5,56 мм позволит АК-19 сохранить высокую надёжность и характеристики автоматов АК-12 и АК-15.

«Его характеристики говорят о том, что автомат ведёт достаточно точную стрельбу, при этом он довольно лёгкий. Планка Пикатинни позволяет устанавливать различное оборудование, в том числе ночные и снайперские прицелы, подствольные гранатомёты. В этом автомате колоссальное количество плюсов: например, можно вести огонь одиночным патроном или тремя патронами в автоматическом режиме», — подчеркнул эксперт.

Появление такого оружия на мировом рынке можно расценить как позитивный шаг для концерна и для России, отметил Кнутов.

«Это не только получение средств от продажи оружия, но и популяризация российской техники в мире. Несомненно, данный автомат будет пользоваться большой популярностью за рубежом. К тому же такие государства, как Индия, Египет, Алжир, Венесуэла, заинтересованы в том, чтобы не только покупать, но осуществлять сборку таких автоматов у себя в стране», — заключил военный эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



208
Источник
Похожие новости
15 февраля 2021, 12:12
В Киеве уверены: Россия в ближайшее время присоединит Донбасс
14 февраля 2021, 22:55
Средство глобального обнаружения: в России завершились испытания системы предупреждения о ракетном нападении
15 февраля 2021, 11:45
«Хотела помочь, а получила пулю»: 20 лет назад террористы угнали российский Ту-154 в Саудовскую Аравию
15 февраля 2021, 12:40
«Атака на новую аудиторию»: Наталья Касперская — о цифровом суверенитете, интернет-гигиене и безопасности в соцсетях
15 февраля 2021, 13:35
«Дополнительная помощь и поддержка»: в Госдуме предложили расширить перечень получателей маткапитала
15 февраля 2021, 09:00
«Страх смерти превратился в желание жизни»: как проходит лечение детей с онкологией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2021, 22:35
Америка назвала условия для снятия санкций против России
10 февраля 2021, 03:30
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
13 февраля 2021, 18:35
Названа главная ошибка Запада в отношении России
15 февраля 2021, 00:50
МВФ обкакался на Украине, — экс-министр
13 февраля 2021, 00:15
Ситуация меняется: русскоязычные жители Украины перестали бояться
14 февраля 2021, 19:20
Украинские солдаты погибли в Донбассе
11 февраля 2021, 00:35
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.