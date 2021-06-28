«Работает под водой и на суше»: на что способен новый российский автомат для боевых пловцов

Зарубежные заказчики испытывают повышенный интерес к российскому автоматно-гранатомётному комплексу АДС. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Александр Старостин. Уникальное оружие позволяет вести стрельбу как под водой, так и на земле: для этого боевым пловцам необходимо лишь поменять магазин. Сейчас комплекс поставляется в российские спецподразделения и постепенно вытесняет советский АПС-5. Как полагают эксперты, перевооружение на АДС заметно усилит потенциал боевых пловцов силовых ведомств России.

Иностранные государства проявляют значительный интерес к уникальному российскому автоматно-гранатомётному комплексу АДС. Об этом рассказал RT один из его разработчиков — директор «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» (ЦКИБ СОО, является филиалом АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова») Александр Старостин.

«Уже не первый год АДС очень интересуются иностранцы, но разрешения на экспорт не даётся — сначала необходимо удовлетворить потребности своих спецслужб. Мы уже начали серийное производство», — сообщил Старостин на полях X Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

Автомат-амфибия

АДС представляет собой двухсредное оружие, которое поставляется в подразделения российских боевых пловцов Росгвардии и Вооружённых сил РФ. Его ключевое преимущество — способность вести стрельбу на суше и под водой.

«АДС — это целый комплекс, работающий как под водой, так и на суше — причём классическими боеприпасами 5,45 х 39 мм и стандартными рожками АК. Также имеется «подствольник» (подствольный гранатомёт. — RT) с дальностью до 400 м. На поверхности АДС фактически превращается в штатный автомат Калашникова», — подчеркнул Старостин.

По его словам, для ведения огня после выхода из воды бойцу достаточно установить магазин с унитарными малоимпульсными патронами 5,45 х 39 мм. Прицельная дальность стрельбы из этого автомата на земле может достигать 500 м.

Разработчик утверждает, что АДС на порядок совершеннее «физически и морально устаревшего» АПС-5, который был принят на вооружение в 1975 году. Главным недостатком советского автомата считается его слабая приспособленность к стрельбе на суше, что вынуждает бойцов брать на операции сухопутное оружие.

«При необходимости его (АПС-5. — RT) можно использовать и на суше, но практически только для самообороны. Во-первых, дальность действия на воздухе невелика — не более 100 м. Во-вторых, ресурс автомата рассчитан на водную среду и на суше расходуется слишком быстро — без воды вместо 2 тыс. расчётных выстрелов прочности деталей хватит лишь на 180», — говорится в материалах «Ростеха» о советском автомате.

Под водой поражение противника из АПС осуществляется иглообразной пулей длиной до 115 мм. Дальность такого боеприпаса понижается в зависимости от глубины. Так, на пяти метрах под водой дистанция стрельбы составляет 30 м, а на глубине 40 м — уже 10 м.

По словам Старостина, максимальная дальность стрельбы АДС под водой составляет 25 м. Такого показателя, как считает конструктор, вполне достаточно для выполнения боевых задач. При этом автомат не может применяться на глубине более 20 м.

«25 м — это более чем достаточная дистанция. В типичных условиях рек и морей — это предел визуальной видимости, а если поднимается ил со дна или наблюдаются другие неблагоприятные явления, то видимость и вовсе сокращается до нескольких метров», — пояснил Старостин.

АПС с патроном

© «Рособоронэкспорт»

Для стрельбы под водой с применением штатных рожков автомата Калашникова тульские инженеры разработали принципиально новый патрон ПСП, использующий гильзу от штатного боеприпаса и особую стальную пулю.

Чтобы не выходить за допустимые габариты, в боевом положении пуля была утоплена в гильзу на большую часть своей длины.

При выстреле стабилизация пули АДС и уменьшение сопротивления жидкости осуществляется посредством кавитационной каверны (полости), которая создаётся вокруг неё. По оценкам экспертов, по боевой эффективности ПСП превосходит патрон, применяемый в советском комплексе.

АПС-5 — более лёгкое оружие, чем АДС. Масса советского автомата со снаряженным магазином — 3,7 кг, современного комплекса — 4,6 кг. Однако номинальное преимущество в весе теряет значение из-за того, что военнослужащие вынуждены носить в комплекте ещё и сухопутное оружие.

«Использование бойцами специального назначения АДС, сочетающего возможности штатного и специального подводного автоматов, позволяет практически в два раза снизить вес носимого вооружения», — отмечается на сайте ЦКИБ СОО.

При этом АДС — менее габаритное и более эргономичное оружие. Комплекс выполнен по схеме булл-пап (bullpup), в которой ударно-спусковой механизм расположен впереди магазина. Такая компоновка позволила сократить общую длину автомата, сохранив все боевые характеристики.

«Отражение стреляной гильзы вперёд делает удобной стрельбу с правого и с левого плеча, а также уменьшает загазованность в зоне лица стрелка. Повышенная боеготовность обеспечена наличием автоматического предохранителя. Закрытая ствольная коробка повышает надёжность эксплуатации оружия в затруднённых условиях», — поясняется на сайте разработчика.

Прототипом АДС считается модернизированный автоматно-гранатомётный комплекс А-91М, разработанный КБП им. Шипунова для специальных подразделений РФ и зарубежных стран.

При создании этого оружия тульские специалисты решили проблему выброса стреляных гильз у самого лица стрелка при стрельбе с левого плеча, которая свойственна изделиям с компоновкой «булл-пап». Также им удалось избавить автомат от смещения центра тяжести в заднюю часть, установив впереди гранатомёт.

На обоих комплексах выброс стрелянных гильз осуществляется вперёд — через проходящий вдоль ствола специальный канал. Также А-91М и АДС имеют верхнюю рукоятку, которая используется для переноски и установки дополнительных приспособлений.

«АДС компактный и удобный для стрельбы с обеих рук комплекс. Изделие имеет на (верхней. — RT) ручке планку Пикатинни. На неё бойцы спецподразделений могут установить разнообразные прицельные приспособления и другие устройства. Также АДС комплектуется приспособлением для бесшумной стрельбы», — рассказал Старостин.

Боевой пловец ведёт стрельбу из АДС

РИА Новости

© Антон Денисов

Как заявил собеседник RT, АДС превосходит советский аналог ещё и по ресурсу эксплуатации. По его словам, благодаря «двухсредности» и ряду других технических решений, конструкция автомата выдерживает в три раза больше выстрелов.

В свою очередь, согласно информации госкорпорации «Ростех», к преимуществам АДС относятся наличие 40-мм гранатомёта с выстрелами ВОГ-25 и ВОГ-25П и широкая интеграция композиционных материалов, позволивших облегчить комплекс и повысить его коррозионную стойкость.

«Подобного оружия не хватало»

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин подчеркнул, что тульским инженерам действительно удалось создать оружие, полностью отвечающее требованиям современного боя. По прогнозу эксперта, АДС в перспективе полностью вытеснит советский комплекс.

«На самом деле АПС — очень достойное оружие и было одним из лучшим в своём классе, но прошло почти полвека, он морально устарел и стал неконкурентоспособен. Конечно, АДС смотрится намного предпочтительнее прежде всего с точки зрения функциональности, то есть удобства применения, его двухсредности», — пояснил Бутырин.

Эксперт высоко оценил решение тульских конструкторов применить компоновку булл-пап и монтировать планку Пикатинни. Всё это, как говорит Бутырин, позволяет более результативно вести огонь как вод водой, так и на суше.

«Оружие наподобие АДС массово не применяется, но это не означает, что наши боевые пловцы должны быть лишены преимуществ в потенциальном соприкосновении с противником. Поставки в спецподразделения этого комплекса решают существовавшие ранее проблемы применения такого рода автоматов», — подчеркнул Бутырин.

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт по огнестрельному оружию Максим Попенкер. В комментарии RT он заявил, что перевооружение на АДС усилит возможности спецподразделений РФ, которые предназначены для выполнения сложных разведывательных задач, диверсионной работы в тылу врага и борьбы с десантом противника.

«Актуальность применения боевых пловцов никуда не исчезла и подобного индивидуального оружия им не хватало. АДС избавляет от необходимости брать собой оружие для боя на земле. Это главное. Может показаться, что у этого автомата небольшая дальность под водой, но на самом деле прицельная стрельба на несколько десятков метров в принципе невозможна», — подытожил Попенкер.