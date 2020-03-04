Работает 7 дней в неделю и очень скрупулезен: что говорят о Михаиле Мишустине в Белом доме

Чиновничья работа имеет одно скверное свойство - она засасывает, как болото. И больше всего на свете чиновники не любят, когда в их болото бросают камни. Другими словами, они боятся масштабных кадровых перемен, ведь каждая новая метла метет по-новому, а значит, нужно приспосабливаться, привыкать к новым правилам работы. Это нервно и утомительно.

Неожиданный уход Дмитрия Медведева в отставку и назначение на должность премьера Михаила Мишустина стало для чиновников правительства настоящим шоком.

ПРЕВРАТИЛИСЬ В ЖАВОРОНКОВ

- «Движухи» нет, все давно расслабились, никому ничего не нужно, - так в разговорах с корреспондентом «КП» отзывались о своей работе чиновники Белого дома в последний год работы правительства под руководством Медведева.

Мишустин сходу дал понять: с «расслабоном» покончено.

Первое, что он сделал - это изменил график работы своих подчиненных. Впрочем, не на бумаге. Чиновники сами смекнули, что работать придется сверх графика.

- На работу многие теперь приходят в 7:30, а уходят за полночь, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» источники в правительстве на условиях анонимности.

Мишустин - жаворонок и любит проводить рабочие встречи с утра, чтобы не «ломать» ими весь день. Так, традиционное понедельничное совещание с вице-премьерами теперь проходит каждую неделю в 9 утра. У Медведева это совещание начиналось не в 12-13 часов. Перенесли на час раньше и заседание правительства в четверг. Оно теперь начинается в 11.

Tрадиционное понедельничное совещание с вице-премьерами теперь проходит каждую неделю в 9 утраФото: REUTERS

Более того, Мишустин стал приезжать на работу в Белый дом и по выходным. И если раньше от каждого департамента в выходные дежурил один сотрудник, то теперь на работу в субботу и воскресенье приезжает чуть ли не половина сотрудников департаментов, потому что премьер в любой момент может дать какое-то поручение.

Кстати, сотрудники части департаментов правительства все еще выведены за штат (это произошло сразу после назначения Мишустина). Сначала нужно было оформить секретариаты вице-премьеров, куда пришло много новых людей. Позже Мишустин дал своим заместителям поручение выверить штатное расписание. Видимо, поэтому кадровые назначения в кабмине до сих пор не завершены.

НИКАКОЙ ВОДЫ, ТОЛЬКО КОНКРЕТИКА

Планируя график рабочих поездок по регионам, Мишустин решил, что сначала посетит самые депрессивные из них (правительство разрабатывает программы их поддержки). Упор Мишустин явно делает не на то, что хорошо и без него, а на то, что плохо. Так, прилетев в Курган, Мишустин посетил больницу Скорой медицинской помощи, которая не видела ремонта 30 лет. Обычно высоких гостей из Москвы не очень любят водить по подобным местам. Посетив больницу, Мишустин признался, что такое состояние медицины - стыдобища.

Прилетев в Курган, Мишустин посетил больницу Скорой медицинской помощи, которая не видела ремонта 30 летФото: Елена КРИВЯКИНА

Мишустин любит говорить кратко и по делу. Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» источники в аппарате правительства, премьер уделяет огромное внимание текстам речей, которые для него пишут спичрайтеры. Мишустин лично вносит правки, причем, может делать это по несколько раз. Все меняется вплоть до последнего момента. Мишустин может закончить вносить правки буквально за полчаса до начала заседания правительства. В такие моменты сотрудники департамента правительства по подготовке публичных выступлений премьер-министра носятся по коридорам, как ошпаренные. Для сравнения, Дмитрий Медведев вносил в подготовленные спичрайтерами речи минимальные правки.

Неожиданный уход Дмитрия Медведева в отставку и назначение на должность премьера Михаила Мишустина стало для чиновников правительства настоящим шокомФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мишустин невероятно скрупулезен. Он требует, чтобы в текстах его выступлений не было никакой «воды», только конкретика. Его речи экспертные, - рассказали корреспонденту «Комсомолки» источники в правительстве.

При этом, как отметили мои собеседники, как таковой текст выступления для Мишустина не главное. На мероприятиях он любит вступать в живое общение с участниками.

И еще одно журналистское наблюдение. Михаил Мишустин совершенно не боится телекамер и фотовспышек. Он их как будто не замечает, хотя для человека не привыкшего к большому скоплению журналистов, это мучение. Для сравнения, бывший премьер Дмитрий Медведев привыкал к работе премьерского пула журналистов несколько месяцев.

Мишустин: «Продолжу посещение регионов, чтобы понимать реальную ситуацию на местах».Во время недавней рабочей поездки в Курганскую область Мишустин утвердил индивидуальный план развития региона. Подобная программа будет разработана для еще девяти субъектов РФ

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