Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Видосики на хлеб не намажешь». Супруга Зеленского разгневала украинцев
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что уви...
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
Главная / В России

«Работаем практически круглосуточно»: как психологи фонда для детей-сирот помогают россиянам во время эпидемии COVID-19

01 мая 2020, 16:05  •  54 • В России
За время действия режима всеобщей самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавируса, в России выросло количество обращений в службы психологической помощи. К консультированию россиян, столкнувшихся с тревожностью, подключаются даже непрофильные организации. В частности, благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» запустил новую горячую линию, где любой желающий может побеседовать с профессиональным психологом. Координатор горячей линии Елена Ильенко рассказала RT о новом проекте и о том, с какими запросами сейчас приходится работать психологам фонда.
 
РИА Новости © Владимир Астапкович
 

— Расскажите о горячей линии психологической помощи, которую ваш фонд создал на время действия режима самоизоляции и вынужденного карантина у многих граждан. Как появилась идея выйти за рамки вашей основной миссии по поддержке детей-сирот и запустить новый проект?

— Во время карантина практически каждый человек испытывает если не тревогу, то определённый психологический дискомфорт: жизнь поменялась, появилось много неопределённости. В «мирное время» у фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» работает горячая линия по вопросам семейного устройства. Туда могут звонить выпускники детских домов, приёмные родители, столкнувшиеся с трудностями, люди, над которыми нависла угроза изъятия детей органами опеки.

С началом карантина мы ввели на нашей горячей линии новую опцию для людей, которые испытывают тревогу в ситуации эпидемии.

Мы по первым же звонкам поняли, что вопросы, с которыми нам обращаются люди, меняются. И на горячую линию, и даже на наш общий телефон стали звонить люди в сильной тревоге, люди, которые дезориентированы и паникуют.

Теперь, когда вы звоните нам, вы можете выбрать нужную вам линию и соответствующего специалиста. То есть это либо наши обычные эксперты, либо психологи для всех нуждающихся в помощи — людей, которые испытывают тревогу. И на эту линию могут звонить не только приёмные родители, а вообще все.

— Высок ли спрос на новую горячую линию? Много ли поступает звонков?

— Новая горячая линия работает уже несколько недель. Сначала звонков было немного, но вскоре их количество стало расти — сейчас в день может быть более десяти звонков, связанных с возникающими у людей тревожными состояниями.

Хотелось бы обратить внимание, что здесь речь идёт именно о личных консультациях психологов. Если на нашей основной горячей линии сориентировать звонящего можно иногда за пять-десять минут, то на психологической линии, когда человек звонит в состоянии тревоги или с панической атакой, он получает персональную длительную психологическую консультацию.

Раньше нам, как профильному фонду, обычно звонили только по нашей тематике. Но ситуация изменилась — и мы решили ответить на этот новый запрос, создав дополнительную горячую линию.

Мы надеемся, что для нас это всё-таки временная мера, что ситуация стабилизируется и мы в какой-то момент вернёмся к своей привычной деятельности. Но пока у нас продолжает работать эта параллельная линия, она доступна во всех регионах, она бесплатная и работает практически круглосуточно — на звонки мы отвечаем с 9 до 24 часов.

— Как удалось организовать работу нового проекта? Сколько в нём задействовано сотрудников?

— К новому проекту мы привлекли добровольцев-волонтёров. Это профессиональные психологи из Москвы, сейчас их пятнадцать. На нашей профильной линии, для сравнения, постоянно работают четыре сотрудника — профессиональные юристы и психологи.

Кстати, на наших юристов сейчас легла дополнительная нагрузка — к нам стали обращаться люди, которые лишились заработка и им нечего есть. Они зачастую не могут сориентироваться, куда обращаться за помощью.

У нас, естественно, есть телефоны всех горячих линий, которые работают в Москве — если нужно, мы перенаправляем людей туда. Мы также поддерживаем связь с организациями, которые предоставляют нуждающимся продовольственную помощь — и список таких организаций постоянно пополняется.

— Кто обычно звонит на вашу новую горячую линию? Как выглядит общение ваших специалистов с этими людьми?

Иногда звонят люди, имеющие пожилых родственников, которых они не могут навещать из-за карантина. Им тоже бывает нужна психологическая помощь. Наши психологи сначала беседуют с теми, кто позвонил на горячую линию, а потом общаются ещё и с их родственниками.

Звонят женщины, которым сложно оказаться с мужьями в замкнутом пространстве, начинаются конфликты — такие обращения у нас тоже есть. При этом мы не работаем со случаями домашнего насилия, а направляем таких людей в профильные фонды и организации. Конечно, если они звонят, мы их всё равно консультируем и оказываем психологическую помощь, но в ситуациях, где имеет место домашнее насилие, мы всегда рекомендуем обращаться в профильные организации.

— Как после введения режима всеобщей самоизоляции изменилось количество и характер запросов, поступающих на вашу основную линию — ту, что консультирует непосредственно по вопросам сиротства?

— На основную линию сейчас поступает меньше звонков, чем до начала эпидемии. В первую неделю карантина нам вообще практически не звонили. Мы были в ступоре, но, видимо, в тот момент вся страна была в таком же шоке — люди просто пытались осознать, что вообще происходит.

Потом звонки начали возвращаться, но характер поступающих запросов изменился.

Сейчас люди массово сообщают нашим операторам, что детей не отдают из детских домов в семьи — приёмным родителям говорят, что придётся ждать окончания карантина.

Конечно, эта ситуация тяжела и для детей, и для людей, которые хотели забрать их. Представьте: ребёнок понимает, что его должны были взять в семью, но этого не происходит. И дети вынуждены ждать. То же самое со взрослыми: они уже готовы взять к себе ребёнка, у них на руках есть все документы — но забрать детей они пока не могут.

— Бывали ли случаи, когда в текущей ситуации удавалось, наоборот, ускорить передачу ребёнка в семью или на временное проживание к волонтёрам?

— Да, у нас есть точечные истории, когда удалось быстрее передать ребёнка в семью. Но таких детей очень немного. Конечно, если бы по всей России удалось как можно больше детей из сиротских учреждений передать на временное проживание к волонтёрам и в семьи, это было бы большим счастьем.

Но наша линия принимает звонки со всех регионов страны, и ситуация, к сожалению, совсем другая. Да, мы прикладывали большое количество усилий, и некоторые дети оказывались в семье на время карантина. Это наша большая победа. Но, конечно, хочется, чтобы этот опыт учитывался и тиражировался по стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
30 апреля 2020, 22:35
Захочет ли Белоусов стать премьером без приставки и.о.
01 мая 2020, 11:35
В РПЦ объяснили, почему демонтировали мозаику с Путиным из храма армии
01 мая 2020, 00:05
Пропуск на майские: как правильно передвигаться по Москве в период нерабочих дней
01 мая 2020, 11:35
Профсоюзы 1 мая выступили за национализацию ряда российских предприятий
01 мая 2020, 00:05
«Правительство продолжит работу в штатном режиме»: у Мишустина обнаружили коронавирус
01 мая 2020, 10:35
Вот, Михаила Владимировича не уберегли...
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 мая 2020, 02:10
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 07:10
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
01 мая 2020, 02:10
СБУ Зеленского ненавидит русскую Одессу – сопротивление Города-Героя продолжается
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупре...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2020, 12:10
Чума на три прибалтийские хаты – со всех вокзалов поезда везут домой реэмигрантов
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
27 апреля 2020, 09:38
Вспышка и бунт по всей стране: Как закончится карантин
27 апреля 2020, 06:10
Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
26 апреля 2020, 15:10
Запоздалое разоблачение. Взрывы в Балаклее организовал украинский, а не российский спецназ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.