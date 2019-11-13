Работаем и не дискутируем: Песков оборвал надежды на выходной в Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду, 13 ноября, в том числе ответил на вопрос о выходном дне 31 декабря 2019 года.

"Здесь нечего дискутировать. В этом году принято такое решение - день рабочий, - подчеркнул представитель Кремля. - Соответственно, надо работать в этот день, и об этом было объявлено заблаговременно".

Надо сказать, что последние годы 31 декабря - это выходной день. И более того, многие руководители предприятий и компаний в России стараются сделать так, чтобы люди могли подготовиться к празднику - или просто "гулять" 31-го, или уйти пораньше. Тем не менее в 2019 году, действительно, график сместился. Последний день года сделали рабочим.

Песков пояснил: ежегодно рабочие и выходные дни перераспределяются. В результате каникулы становятся или короче, или длиннее на 1-2 дня.