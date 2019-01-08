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Работаем и будем работать: У США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном море
08 января 2019, 02:09 • 69 • Политика
Представитель ВМС США Джеффри Дорси заявил, что у США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном море. Вашингтон, по словам Дорси, работает и будет работать в соответствии с Конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 года.
Таким образом Министерство обороны США прокомментировало проход американского десантного корабля "Форт Макгенри" (Fort McHenry) через Дарданеллы и Босфор в Черное море.
Конвенция Монтрё получила свое название по имени швейцарского города, в котором она была подписана представителями Турции и ряда европейских держав в годы перед Второй мировой войной. До смерти Сталина СССР требовал пересмотра данного соглашения.
В этот понедельник "Форт Макгенри" зашел в румынский порт Констанцу. В будущем десантный корабль и фрегат ВМС Румынии "Король Фердинанд" (Regele Ferdinand) проведут совместные учения в Черном море.
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