Работаем и будем работать: У США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном море

Представитель ВМС США Джеффри Дорси заявил, что у США есть план присутствия кораблей НАТО в Черном море. Вашингтон, по словам Дорси, работает и будет работать в соответствии с Конвенцией Монтрё о статусе проливов 1936 года.

Таким образом Министерство обороны США прокомментировало проход американского десантного корабля "Форт Макгенри" (Fort McHenry) через Дарданеллы и Босфор в Черное море.

Конвенция Монтрё получила свое название по имени швейцарского города, в котором она была подписана представителями Турции и ряда европейских держав в годы перед Второй мировой войной. До смерти Сталина СССР требовал пересмотра данного соглашения.

В этот понедельник "Форт Макгенри" зашел в румынский порт Констанцу. В будущем десантный корабль и фрегат ВМС Румынии "Король Фердинанд" (Regele Ferdinand) проведут совместные учения в Черном море.