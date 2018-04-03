«Работа проведена на высоком уровне»: Путин назвал прошедшие выборы самыми прозрачными в истории России

Глава ЦИК Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России. По её словам система «Мобильный избиратель», камеры видеонаблюдения, QR-кодирование, электронные урны и другая техподдержка позволили сделать выборы максимально прозрачными. СК РФ, со своей стороны, расследует случаи нарушения избирательного процесса. Ведомство возбудило уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова, который дал распоряжение не допускать на избирательные участки граждан РФ.

По результатам президентских выборов России председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение главы государства.

«Владимир Владимирович, хотела вас поздравить с выборами, с убедительной, чистой победой и вручить удостоверение», — сказала она на встрече в Кремле.

Путин принял документы и поблагодарил ЦИК за важную для страны работу.

«Элла Александровна, спасибо вам большое. И хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая, общенациональная работа, очень важная для страны», — сказал президент России.

На страницу галереи

Высокий технический уровень

Владимир Путин также отметил, что работа ЦИК в этом году позволила обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса.

«По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — сказал Путин.

Элла Памфилова рассказала, что высокой точности результатов удалось достичь благодаря использованию уникальной многослойной системы фильтров.

«Мы предложили, продумали и поставили многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому я действительно полагаю, что выборы прошли беспрецедентно открыто. В мире аналогов нет: видеонаблюдение (включая ТИК), QR‑кодирование, «Мобильный избиратель» и наша информационно-разъяснительная работа», — пояснила председатель ЦИК.

© Агентство городских новостей «Москва»

По её словам, для более 1,5 тыс. международных наблюдателей и почти полумиллиона общественных наблюдателей из России были созданы все условия. Контролировать избирательный процесс на любом участке, включая регионы, мог любой гражданин РФ.

«Никогда такого не было. И нигде в мире нет этому аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование, чтобы практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляло», — подчеркнула Памфилова.

Голосование на расстоянии

Во время президентских выборов 2018 года миллионы россиян получили возможность проголосовать благодаря системе «Мобильный избиратель», которая позволила жителям страны голосовать не по месту прописки, а там, где им удобно.

Особенности призыва в армию с 1 апреля 2018: Призывников распределят в войска согласно их профподготовке «В общей сложности, если сравнить с выборами 2012 года, когда где-то 1 миллион 600 тысяч голосовало по открепительному удостоверению, мы убираем их из 5 миллионов 690 тысяч наших избирателей, которые воспользовались этим механизмом, и получается, что четыре миллиона практически — это те, кто впервые проголосовал. То есть фактически мы дали им эту возможность», — отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Комиссия также тесно сотрудничала с Ростуризмом, чтобы помочь организовать голосование для граждан, работающих за рубежом, или тех, кто проводил там отпуск во время выборов.

Голосование на выборах президента РФ на дому

РИА Новости

© Денис Абрамов

Кроме того, группы волонтёров из различных общественных организаций выезжали на дом к инвалидам и людям с ограниченными физическими возможностями или помогали им добраться до участков голосования. Это дало возможность около 12 млн человек принять участие в выборах главы государства.

«Очень важно было, чтобы волонтёры оказывали помощь: ведь многие хотели добраться до участков. Более того, у нас за это короткое время в четыре раза увеличилось количество участков, доступных для этих категорий людей. Многие не хотят, чтобы к ним приходили домой, они хотят выбраться, потому что выборы — это праздник. Мы постарались и это сделать», — заключила Памфилова.

Помехи в голосовании

Несмотря на высокий технический уровень выборов президента России, некоторые граждане РФ за рубежом испытывали проблемы при голосовании. Например, на Украине полиция просто блокировала входы в российские посольства и консульства, чтобы сорвать законный процесс и не дать возможность тысячам людей выполнить свой гражданский долг. Подобные нарушения были зафиксированы в Одессе, Харькове и Львове.

Следственный комитет РФ пришёл к выводу, что распоряжение о блокировке избирательных участков отдавал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила во вторник, 3 апреля, что СК возбудил уголовное дело против Авакова.

Возбуждено уголовное дело в отношении Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова https://t.co/Om0oqva94Y — Следственный комитет (@sledcom_rf) April 3, 2018

Дело возбуждено в соответствии со статьёй 12 УК РФ, которая позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, совершивших преступления за пределами России, если они направлены против интересов россиян.

Ранее в МИД РФ заявили, что действия украинских властей противоречат международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 года), и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах.

«Украинцы ещё раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность», — заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Отметим, что Россия обращалась в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, но организация не отреагировала на просьбу России рассмотреть ситуацию с недопуском проживающих на Украине россиян к голосованию на президентских выборах. Таким образом, из 72 тысяч россиян, проживающих на Украине, проголосовать смогли только 300 человек. Это те граждане, которые воспользовались возможностью досрочного голосования.

Итоговая явка избирателей 18 марта 2018 года составила 67,54% — на 2% выше, чем во время выборов 2012 года. Это означает, что в 2018-м свою гражданскую позицию обозначили 73,63 млн человек. За Владимира Путина, который одержал победу, свои голоса отдали 56,43 млн человек, что составило 76,69% от всех проголосовавших.