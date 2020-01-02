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Работа по заключению контрактов будет продолжена: Лукашенко и Медведев договорились о поставках нефти в Белоруссию

02 января 2020, 02:54  •  23 • В мире
Глава российского правительства Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в которых обсудили актуальные вопросы, в частности о продолжении работы по "заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов. Одновременно Лукашенко поручил "найти альтернативу российской нефти".
Как заявили в пресс-службе белорусского президента, обсуждение рабочих вопросов стало "продолжением переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина".
"Итогом разговора стала договорённость об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию", - цитирует БЕЛТА заявление президентской пресс-службы.
Эти же самые вопросы Лукашенко обсуждал и в сегодняшнем разговоре с главой Минэнерго России Александром Новаком. Речь шла о конкретных компаниях, которые займутся поставками нефти в страну.
Немногим ранее поступили сообщения о том, что белорусский лидер приказал "найти альтернативу российской нефти", несмотря на то что с Россией уже достигнута принципиальная договорённость о её поставках.
Такое поручение глава Белоруссии дал руководству нефтехимического комплекса в ходе совещания, состоявшегося после двух телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он потребовал завершить все переговоры с Москвой и заключить необходимые контракты по поставкам нефти в республику. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Как отмечает РБК, для альтернативных поставок по распоряжению Лукашенко будет использоваться нефтепровод "Дружба". Предполагается, что поставки будут осуществляться по железной дороге из балтийских портов.
Напомним, на прошлой неделе Александр Лукашенко пригрозил "забрать две из трёх труб нефтепровода "Дружба", если договорённость с Россией о компенсациях потерь Белоруссии из-за налогового манёвра не будет достигнута. "Нас подводят к мировой цене", - обижается белорусский президент и упорно ищет альтернативу российской нефти.
Ещё недавно Александр Лукашенко заявлял о том, что Белоруссия и Россия уладили все вопросы, касающиеся топлива. Стороны договорились об объёмах поставок - до 25 миллионов тонн нефти и 20 миллиардов кубометров газа. С ценой на голубое топливо пока ещё не всё ясно, а стоимость нефти, как сообщил белорусский лидер, "сохранится на уровне 2019 года".
Однако некоторое время спустя Лукашенко пригрозил "забрать" две из трёх труб нефтепровода "Дружба", а также сообщил, что продолжает искать альтернативу российскому чёрному золоту и не скрывает это от российского руководства.
"Я могу взять саудовскую нефть или американскую с рынка в Гданьске и по трубе завести в Белоруссию реверсом", - заявил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Что же касается веток нефтепровода "Дружба", то тут Лукашенко тоже почти всё спланировал: сначала он намерен забрать одну из трёх труб и начать поставлять на НПЗ нефть реверсом. А затем, "если всё пойдёт нормально", то придёт и очередь второй трубы, а России оставит только одну.

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