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Работа парализована: сервера "Беларуськалия" подверглись кибератаке

29 ноября 2021, 12:35  •  167 • Политика
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Хакеры потребовали от режима Лукашенко выполнить требования народа
Белорусская оппозиционная группа хакеров, называющая себя "Кибер-Партизаны", в понедельник, 29 ноября, совершила атаку на сервер одного из крупнейших в республике предприятий – ОАО "Беларуськалий". Из-за технического сбоя системы завод практически перестал функционировать.
Онлайн-борцы с режимом Александра Лукашенко разместили на сайте компании баннер в память о Романа Бондаренко, который в ноябре прошлого года погиб, предположительно, после избиения со стороны силовиков. Активист пытался защитить БЧБ-флаг. "Кибер-партизаны" указали на траурной картинке, что "убийцы понесут наказание", указав конкретные фамилии.
Хакеры сообщили на своем телеграмм-канале, что решили провести операцию "Пекло" против "ОАО Беларуськалий" из-за халатных действий руководства предприятия к заводской технике, что якобы стало причиной множества травм и смертей сотрудников за десять лет. В доказательство своих действий взломщики приклеили скриншоты из домен-котроллера внутренней сети.
"В рамках операции "Пекло" были "заминированы" компьютеры и сервера предприятия кибер-бомбочками, которые постепенно срабатывают с задержкой, а также на серверах были установлены новые обои в память Романа. Заражены тысячи компьютеров", – заявили хакеры.
"Кибер-партизаны" подчеркнули, что готовы атаковать сервера других предприятий под управлением "хунты Лукашенко", пока власти Белоруссии не выполнят некие требования народа.
Авторы телеграмм канала "Реальная Беларусь" со ссылкой на свои источники в "Беларуськалии" потвердели, что работа завода нарушена из-за сбоев во внутренней сети. "Сервера лежат", – написали они.
Напомним, ранее основатель НАУ Павел Латушко заявил, что Александр Лукашенко боится плана оппозиции по конституционному референдуму в Белоруссии.

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