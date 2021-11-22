Работа онлайн в полном смысле. Путин подписал закон

Владимир Путин подписал закон о заключении трудового договора онлайн. Впрочем, это не всё, что есть в важной норме.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор онлайн без дублирования на бумаге.

Ранее в Госдуме разъяснили норму, отметив, что она закрепляет возможность и механизмы ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде. Благодаря закону работодателям будет проще привлекать людей из других регионов России, особенно если работа предполагается в дистанционном формате.

Кроме того, норма позволяет сотрудникам ставить на документах электронную подпись и быстро получать доступ к тем или иным бумагам.