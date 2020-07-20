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«Работа очень ответственная, очень важная»: Путин назначил Дегтярёва врио главы Хабаровского края
20 июля 2020, 22:55 • 40 • В России
Владимир Путин освободил Сергея Фургала от должности главы Хабаровского края в связи с утратой доверия главы государства. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярёв. Президент провёл с ним встречу в формате видеосвязи, в ходе которой подчеркнул важность и ответственность предложенной Дегтярёву работы. Ранее экс-главу региона Фургала арестовали по подозрению к причастности к организации убийств.
РИА Новости
Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ранее арестованного по обвинению в причастности к организации убийств.
«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», — цитирует распоряжение президента пресс-служба Кремля.
Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярёва. Президент провёл с парламентарием беседу по видеосвязи.
Президент подчеркнул, что речь идёт о работе «в прямом смысле слова в интересах людей». Глава государства отметил, что Хабаровский край — один из крупнейших российских регионов, обладающий мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой и талантливыми, деятельными людьми.
Путин указал, что предложенная Дегтярёву должность потребует «полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей, талантов».
В ответ новый врио главы Хабаровского края заявил о своем согласии работать на новой должности, а также выразил намерение немедленно направиться в возглавляемый им регион. Кроме того, Дегтярёв побеседовал с главой государства о текущих направлениях работы в Хабаровском крае.
«На повестке — вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Дегтярёв.
Путин признал наличие ряда проблем в регионе и призвал смотреть в будущее и думать о дальнейших перспективах развития Хабаровского края.
Михаил Дегтярёв родился в 1981 году. В 2004 году он окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ).
Затем он прошёл обучение на факультете экономики и управления СГАУ (2005), факультете современного права (юриспруденция) в Институте мировых цивилизаций (2012), факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ (2015) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018). В 2020 году Дегтярёв получил степень кандидата юридических наук.
Политическая карьера Дегтярёва началась с членства в молодёжном парламенте при самарской губернской думе. В 2004 году он стал депутатом этого органа, в годом позже его назначили помощником депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.
В 2011 году Дегтярёв вошёл в состав Государственной думы РФ шестого созыва. В 2013 году его избрали в состав высшего совета ЛДПР.
Арест Фургала
Сергея Фургала задержали 9 июля в связи с причастностью к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей. Преступления, по данным следствия, совершались организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Его доставили в Москву, где допрашивали как обвиняемого — ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).
В Следственном комитете отмечали, что «достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края» были собраны после того, как в апреле 2019 года в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК по поручению Александра Бастрыкина передали уголовные дела о покушении на убийство и об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.
Сам Фургал своей вины не признаёт.
«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить?! Если сказать, что я возмущён и шокирован, значит, не сказать ничего», — заявил он членам ОНК Москвы 9 июля.
В тот же день состоялось заседание Басманного суда столицы, в ходе которого его заключили под стражу на два месяца, до 9 сентября.
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Позднее в СК сообщили о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Кроме того, Лариса Зоря, вдова предпринимателя Евгения Зори, которая в настоящее время проживает вместе с детьми в Канаде, поделилась мнением об уголовных производствах в отношении Фургала. По её словам, у её супруга были споры с Фургалом вокруг территории завода, которую они использовали сообща.
«Было множество угроз, мы встречались, ходили, как это в прежние времена называлось, на стрелки», — сказала Зоря.
В дальнейшем, по её словам, начался судебный процесс, а перед последним заседанием Евгения Зорю убили.
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