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«Работа очень ответственная, очень важная»: Путин назначил Дегтярёва врио главы Хабаровского края

20 июля 2020, 22:55  •  40 • В России
Владимир Путин освободил Сергея Фургала от должности главы Хабаровского края в связи с утратой доверия главы государства. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярёв. Президент провёл с ним встречу в формате видеосвязи, в ходе которой подчеркнул важность и ответственность предложенной Дегтярёву работы. Ранее экс-главу региона Фургала арестовали по подозрению к причастности к организации убийств.
 
РИА Новости
 

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, ранее арестованного по обвинению в причастности к организации убийств.

«Постановляю: отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента РФ», — цитирует распоряжение президента пресс-служба Кремля.

Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края депутата Госдумы Михаила Дегтярёва. Президент провёл с парламентарием беседу по видеосвязи.

«Михаил Владимирович, есть для вас работа, очень ответственная, очень важная и, конечно, очень нужная стране, имею в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить, — Хабаровский край», — обратился Путин к Дегтярёву.

Президент подчеркнул, что речь идёт о работе «в прямом смысле слова в интересах людей». Глава государства отметил, что Хабаровский край — один из крупнейших российских регионов, обладающий мощным промышленным потенциалом, самобытной культурой и талантливыми, деятельными людьми.

Путин указал, что предложенная Дегтярёву должность потребует «полной отдачи сил и демонстрации всех навыков, способностей, талантов».

В ответ новый врио главы Хабаровского края заявил о своем согласии работать на новой должности, а также выразил намерение немедленно направиться в возглавляемый им регион. Кроме того, Дегтярёв побеседовал с главой государства о текущих направлениях работы в Хабаровском крае.

«На повестке — вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавирусной инфекции», — сказал Дегтярёв.

Путин признал наличие ряда проблем в регионе и призвал смотреть в будущее и думать о дальнейших перспективах развития Хабаровского края.

«Проблем много, это правда. Их нужно решать. Отопительный сезон, как вы сказали, скоро. И нужно заниматься текущими делами. Но, конечно, нужно смотреть и в будущее, на перспективу, не забывать о стратегических планах развития этого огромного и очень важного для страны региона. Я желаю вам удачи. Увидимся», — подвёл Путин итог встречи.

Михаил Дегтярёв родился в 1981 году. В 2004 году он окончил факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ).

Затем он прошёл обучение на факультете экономики и управления СГАУ (2005), факультете современного права (юриспруденция) в Институте мировых цивилизаций (2012), факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ (2015) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2018). В 2020 году Дегтярёв получил степень кандидата юридических наук.

Политическая карьера Дегтярёва началась с членства в молодёжном парламенте при самарской губернской думе. В 2004 году он стал депутатом этого органа, в годом позже его назначили помощником депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.

В 2011 году Дегтярёв вошёл в состав Государственной думы РФ шестого созыва. В 2013 году его избрали в состав высшего совета ЛДПР.

Арест Фургала

Сергея Фургала задержали 9 июля в связи с причастностью к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей. Преступления, по данным следствия, совершались организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Его доставили в Москву, где допрашивали как обвиняемого — ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

В Следственном комитете отмечали, что «достаточные доказательства для задержания губернатора Хабаровского края» были собраны после того, как в апреле 2019 года в производство следователя Главного управления по расследованию особо важных дел СК по поручению Александра Бастрыкина передали уголовные дела о покушении на убийство и об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке.

Сам Фургал своей вины не признаёт.

«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить?! Если сказать, что я возмущён и шокирован, значит, не сказать ничего», — заявил он членам ОНК Москвы 9 июля.

В тот же день состоялось заседание Басманного суда столицы, в ходе которого его заключили под стражу на два месяца, до 9 сентября.

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Позднее в СК сообщили о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

«Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно осведомленные о произошедшем, в большинстве своём были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников», — пояснили в Следственном комитете 16 июля.

Кроме того, Лариса Зоря, вдова предпринимателя Евгения Зори, которая в настоящее время проживает вместе с детьми в Канаде, поделилась мнением об уголовных производствах в отношении Фургала. По её словам, у её супруга были споры с Фургалом вокруг территории завода, которую они использовали сообща.

«Было множество угроз, мы встречались, ходили, как это в прежние времена называлось, на стрелки», — сказала Зоря.

В дальнейшем, по её словам, начался судебный процесс, а перед последним заседанием Евгения Зорю убили.

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