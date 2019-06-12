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Работа над ошибкой: Французский политолог советует европейским властям не ссориться с Россией
12 июня 2019, 04:54 • 23 • Политика
Французский политический обозреватель Рено Жирар заявил, что США и Европа совершили большую ошибку в том, что "разрушили" отношения с Россией. Он советует европейским государствам не ссориться с нашей страной.
В Париже политический обозреватель Рено Жирар заявил, что США и Европа совершили большую ошибку в том, что "разрушили" отношения с Россией.
Журналист вспомнил американского дипломата Генри Киссинджера, который в 1973 году стал государственным секретарем США. Он в своих политических взглядах придерживался доктрины "Вашингтон-Пекин-Москва". Ее идея состояла в необходимости Америке быть ближе к России и Китаю, чем эти страны друг к другу.
Но сейчас в политике США совершенно противоположная ситуация. Из-за американских санкций отношения России и Китайской Народной Республики достигли партнерских отношений, каких никогда не было в истории.
"Это подтверждает анонсированное Москвой решение использовать при разработке своей сети 5G технологии оказавшейся в черном списке США компании Huawei", - пишет "ПолитЭксперт".
Также Жирар указал на то, что Россия отправила свои корабли на юг, а это значит, что она помогает Пекину в Южно-Китайском море, где сейчас находятся американские судна.
Еще Рено Жирар вспомнил, что Россию исключили из "Большой восьмерки". И назвал это ошибкой.
Французский политолог советует своим властям наладить отношения с Москвой. Франции надлежит "вернуть её в европейскую семью, из которой она вообще не должна была выходить".
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