В Париже политический обозреватель Рено Жирар заявил, что США и Европа совершили большую ошибку в том, что "разрушили" отношения с Россией.

Журналист вспомнил американского дипломата Генри Киссинджера, который в 1973 году стал государственным секретарем США. Он в своих политических взглядах придерживался доктрины "Вашингтон-Пекин-Москва". Ее идея состояла в необходимости Америке быть ближе к России и Китаю, чем эти страны друг к другу.

Но сейчас в политике США совершенно противоположная ситуация. Из-за американских санкций отношения России и Китайской Народной Республики достигли партнерских отношений, каких никогда не было в истории.

"Это подтверждает анонсированное Москвой решение использовать при разработке своей сети 5G технологии оказавшейся в черном списке США компании Huawei", - пишет "ПолитЭксперт".

Также Жирар указал на то, что Россия отправила свои корабли на юг, а это значит, что она помогает Пекину в Южно-Китайском море, где сейчас находятся американские судна.

Еще Рено Жирар вспомнил, что Россию исключили из "Большой восьмерки". И назвал это ошибкой.

Французский политолог советует своим властям наладить отношения с Москвой. Франции надлежит "вернуть её в европейскую семью, из которой она вообще не должна была выходить".