Работа над ошибками: Путин принимает экзамен по Тулуну у чиновников - онлайн-трансляция

Год назад президент лично побывал в Иркутской области, выслушав жалобы жителей затопленного во время наводнения Тулуна. Ситуацию Владимир Путин взял под свой контроль.

Сегодня иркутским чиновникам пришлось сдавать экзамен главе государства и отчитываться в том, какая работа над сделанными ранее ошибками старой "команды" проведена. Подробности телемоста президента России с Тулуном - в онлайн-трансляции Царьграда.

Глав государства напомнил о том, что из федерального бюджета было выделено свыше 27 миллиардов рублей. Деньги федералы выдали вовремя, но уже изначально "было допущено серьёзное отставание темпов восстановления".

Путин обратил внимание, что "за полгода исправить прежние ошибки трудно", однако высказал надежду на то, что команда действующего губернатора с поставленной задачей справится и все работы по восстановлению проведут в полном объёме.