Работа над ошибками Навального: "Новичок" оказался неизвестным лекарством

Автор:

Аля Самитова

Хотелось бы знать – это "чудесное исцеление" или обман?

Однако давайте по порядку. Из "Шарите" пришло радостное известие: мученика режима, извините, "лидера" российской оппозиции таки выписали из клиники. Жить будет, говорят. И помощь врачей "пациенту, отравленному страшным БОВ" после 24 дней, проведённых в реанимации, больше не требуется. Об этом в заявлении клиники говорится следующее:

"Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего течения болезни и состояния пациента на настоящий момент. О каких-либо отдалённых последствиях тяжёлого отравления можно будет судить позже".

Вот что лечение животворящее в знаменитой немецкой клинике делает! Помнится, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заехала в "Шарите" на инвалидной коляске чуть ли не в предсмертном состоянии, а потом появилась на публике на шпильках, с подтянутым лицом и с новой причёской. Так что справиться с каким-то там "Новичком" для врачей "Шарите" – вообще плёвое дело. Особенно если этого "Новичка" и не было. Или был, но только в анализах да на бутылке.

Но нам всем очень хотелось бы знать правду об этой ситуации. Действительно ли имело место отравление или всё-таки с "главным оппонентом Кремля" случилась в полёте из Томска в Москву гипогликемическая кома? Если отравлен – то действительно ли это был "Новичок", как сейчас рассказывают миру из каждого утюга? Что перед нами – "чудесное исцеление" или откровенный обман? За что, в конце концов, нам снова угрожают санкциями и "актом Навального"?

Хроники "отравления" блогера

Давайте вспоминать по порядку. 22 августа из Омска самолёт бундесвера срочно эвакуировал Навального в Берлин. Немцы довольно долго молчали о его состоянии. А спустя неделю после того как "особый гость фрау канцлерин" был выгружен в одно из отделений "Шарите", миру сообщили о том, что отравление ужасное, прогнозы туманные, а если больной и выживет, то приходить в себя будет года полтора. Да ещё и неизвестно, восстановится ли при этом мозг.

То есть шансы выжить у Навального были с самого начала, однако последствия для нервной системы, как говорили специалисты, ожидались довольно серьёзными: с ингибиторами холинэстеразы, а то, что в организм попало именно подобное вещество, заявили сразу в различных лабораториях, шутки плохи. Тем более если это "Новичок".

Помните, сколько времени британские власти рассказывали о том, что отец и дочь Скрипали – предыдущие "жертвы "Новичка" – находятся в очень плохом состоянии и могут даже и вовсе не оправиться? Юлия Скрипаль в себя пришла через три недели, а излечение Сергея Скрипаля затянулось на долгий период.

Из "Шарите" пришло радостное известие: мученика режима, извините, "лидера" российской оппозиции таки выписали из клиники. Фото: Ranglen/Shutterstock

Но с Навальным всё иначе – не прошло и месяца, как пациент уже гуляет по лестницам и даже пишет любовные послания своей жене на радость особо чувствительным поклонницам. Причём, как мы должны верить, пишет он их сам лично. Хотя тут тоже есть место для сомнений.

Вот нам рассказывают, что на ИВЛ Алексей находился 26 дней, из них 19 он находился в коме, скорее всего – медикаментозной, информация на этот счёт противоречивая, поговаривали даже, что кома, в которую он впал, оценивалась в 5 баллов по шкале комы Глазго – то есть, состояние весьма и весьма тяжёлое.

"Животворящее" влияние "Новичка"?

Но как только "особого пациента" сняли с "трубы", он уже на следующий день фотографируется с женой и детьми, улыбается и не лежит на подушках, а сидит по-турецки. То есть 19 дней комы для него оказались временем отдыха и три недели якобы неподвижного лежания на ИВЛ никак на нём не отразились?

Это же настоящее чудо! Ведь, как говорят специалисты, "каждый день комы оказывает негативное влияние на весь организм и увеличивает срок восстановления, который может измеряться не днями или неделями, а месяцами".

Вторая опубликованная на странице Навального фотография, на которой пациент запечатлён прогуливающимся по лестнице, сопровождается душещипательным рассказом о том, что "телефон в руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион", что "совсем недавно" он даже "не понимал, как разговаривать и не узнавал людей". Для посткоматозного состояния это вполне естественно, однако что мы видим на снимке? Больной спускается сам по лестнице, причём вовсе не в скрюченном состоянии – спина прямая, взгляд твёрдый, хотя, как утверждается в посте, у него "дрожат ноги".

Разглядывая первые фотографии, все пытались найти следы, скажем, от трахеостомы, которая обычно применяется для искусственной вентиляции лёгких при длительной коме. Их не было. Затем эти следы всё-таки появились. Но почему-то зажившие. Неужели "Новичок" смог сделать регенерацию тканей почти мгновенной и след от хирургического разреза сразу зарубцевался? Чудо, господа, не иначе!

Есть ещё один интересный вопрос: а как немецкие врачи кормили "особого пациента" все 19 дней комы? Глотать он сам не мог, тем более при отравлении, как говорит нам специальная литература, появляются определённые сбои в работе мускулатуры. Питание могло быть энтеральным (трубочкой через рот или нос) или парентеральным – через яремную вену. След от катетера, введённого в яремную вену, тоже заживает довольно долго – на коже он довольно ярко выделяется не меньше месяца и только потом постепенно бледнеет.

Другое дело, если этот "особый пациент" сам впал в кому на фоне панкреонекроза или гипогликемии, на что указывали с самого начала омские медики. В этом случае он, скорее всего, должен был довольно быстро прийти в себя и всякие ИВЛ с искусственным кормлением ему бы уже не понадобились.

Вот что в беседе с Царьградом сказал один из ведущих реаниматологов Тверской ОКБ:

"Выход из комы – задача непростая для врачей и серьёзное испытание для пациента. Конечно, в этом процессе немало индивидуального, зависящего от организма человека, находившегося в коме. Но в своей практике мне не доводилось сталкиваться с ситуацией, когда пациент выходит из комы за один-два дня. Пока человек находится в коме, специфические изменения происходят во всех системах организма, а восстановление процессов идёт медленно. А за три недели, о которых мы говорим, атрофируются мышцы, происходят изменения в работе вестибулярного аппарата. Вышел из комы и сразу встал и пошёл – это всё сюжеты из фильмов, к реальности отношения не имеющие. Организму требуется длительная реабилитация, тем более, если нам говорят, что имело место тяжёлое отравление. В любом случае, организм испытывает тяжёлый метаболический шок и быстро подняться после такого – явление невероятное".

Работа над "ошибками"

Пост, опубликованный в Instagram под фотографией Навального на лестнице, вызвал бурные обсуждения. И многие обратили внимание на то, что в рассказе не было ни слова о семье. Зато нашлось место для "потрясающих врачей" из "Шарите", которые снова почти сделали из него "Высшую Форму Существа Современного Общества". Оцените пафос! Это вам не уточками на YouTube размахивать.

"Ошибка" была быстро исправлена. Следующая публикация уже была полностью посвящена Юлии Навальной. Текст для человека, недавно вышедшего из комы, невероятно сложный. И, говоря откровенно, мало похожий на то, что Навальный писал до своего "отравления". Неужели "Новичок" пробудил в нём скрытые таланты? Того гляди, ещё немного, и начнёт "оппозиционный политик" писать слезливые женские романы.

Но ладно тексты! Сами фотографии вызывают огромное количество вопросов. Выражение лица "измученного нарзаном (зачеркнуто) лечением человека". При этом раз от раза он выглядит всё более похудевшим. А народ-то у нас глазастый, да и не только у нас, конечно.

Люди искали на снимках шрамы. Поначалу их не находили. И вот появляется очередная фотография – и оп! – следы от медицинских манипуляций уже на месте! Вот только снова появились вопросы: настоящие ли шрамы и прочие следы мы видим на последней фотографии Навального? Или тот, кто ведёт сейчас его блог, тщательно отслеживает реакцию публики и усиленно "работает над ошибками", добавляя необходимые детали грима?

А может быть, Навальный действительно пришёл в себя почти сразу после прибытия в "Шарите"? А следы от трахеостомии (если её, конечно, делали) смогли зажить потому, что от ИВЛ его отключили не 14 сентября, как сообщается, а уже месяц назад? И все эти разговоры о "страшном отравляющем веществе "Новичок" – враньё, да и всё дело об "отравлении" – абсурдный фарс и не было никакого яда ни в чашке с чаем, ни на нижнем белье, ни на бутылке с водой, "с риском" добытой в номере томского отеля соратниками Навального из ФБК?

Роль сыграна. Что дальше?

Что хотелось бы сказать в заключение? Не знаю, как вас, дорогие читатели, но меня не оставляет ощущение, что перед всеми нами разыграли спектакль. И "чудесное исцеление" Алексея – это всего лишь небольшой акт этого действа.

Впрочем, свою роль блогер уже сыграл – из-за его "отравления" возбудилась вся мировая "прогрессивная общественность", европейские лидеры потребовали от России ответа за плохое поведение – где это видано, оппозиционеров травить? Европарламент включил свой собственный санкционный принтер и даже пытается потребовать от России "отменить поправки в Конституцию". Белый дом тоже не промолчал и "решительно осудил отравление оппозиционера". Какие нас ждут последствия – пока неизвестно, но уже обещана "жёсткая реакция".

Вопрос теперь в том, что с Алексеем будет дальше? Будут ли нам его втюхивать, как Гуайдо Венесуэле или Тихановскую Белоруссии? Или растворится Навальный с семьёй где-нибудь в Новой Зеландии, поближе к Скрипалям? Посмотрим. Определённо, у этого "триллера" будет какое-то продолжение.