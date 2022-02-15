Работа над финализацией текста: Путин одобрил проект ответа Соединённым Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Президент Владимир Путин концептуально одобрил подготовленный МИД проект ответа России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что дипломаты работают над финализацией текста. Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что ответ США по гарантиям безопасности состоит из двух частей: первая не отвечает на российские вопросы, вторая носит конструктивный характер.

Владимир Путин концептуально одобрил подготовленный МИД проект ответа России по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что дипломаты работают над финализацией текста. Проект главе государства представил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, когда Путин утвердит ответ России на послания Вашингтона и Брюсселя, Песков сказал, что глава государства сделает это «своевременно».

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые были переданы Вашингтону и руководству Североатлантического альянса. Документы, в частности, содержат положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик СССР.

21 января Лавров провёл в Женеве встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которой стороны уточнили некоторые вопросы по российским предложениям. В конце января Россия получила ответы США и НАТО на свои предложения.

Как рассказал Лавров в ходе состоявшейся 14 февраля встречи с Владимиром Путиным, ответ США по гарантиям безопасности состоит из двух частей. Первая реагирует на вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных вооружений и возвращения военной и военно-технической конфигураций в Европе на позиции 1997 года.

«По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может», — подчеркнул Лавров.

Вторая часть ответа США носит конструктивный характер, отметил министр.

«В ней предусмотрены достаточно конкретные меры и в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, после того как американцы разрушили соответствующий договор. Там же содержатся конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия и военной», — сообщил Лавров.

Глава МИД заметил, что российская инициатива по евробезопасности «встряхнула западных коллег и послужила той самой причиной, по которой они оказались более не в состоянии игнорировать многие наши предыдущие обращения».

РИА Новости

© Алексей Никольский

Он также сообщил, что проект реакции России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах.

В ходе встречи Путин поинтересовался у Лаврова, есть ли, на его взгляд, шанс договориться с США и НАТО по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность, или же Запад пытается втянуть Москву в бесконечный переговорный процесс. Лавров напомнил, что Россия не раз предупреждала о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, «которые требуют решения сегодня», и высказал мнение, что такой шанс есть.

«Всё-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьёзные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать», — сказал он.

Как сообщил ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников, ведомство продолжает анализировать позицию Вашингтона и НАТО относительно российских предложений.

«Мы продолжаем анализ полученных от США и НАТО соображений, формируем наши позиции по дальнейшим действиям», — приводит ТАСС его слова.

Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета Александр Шатилов в беседе с RT отметил, что США всё активнее «заходят» на Украину и в целый ряд других бывших союзных республик, создают угрозу национальной безопасности России.

«Поэтому Москва обозначила свою жёсткую позицию. Действия США и коллективного Запада абсолютно деструктивны», — заявил он.

Дмитрий Песков, комментируя переговоры с Западом по безопасности, отмечал, что Москва готовится к худшему, но надеется на лучшее.

«В плане концептуальных для нас вопросов американцы игнорируют наши озабоченности — я имею в виду поставленный президентом Путиным вопрос о гарантиях безопасности. Поэтому в этом плане ситуация такая нерадужная, но мы всё-таки надеемся. Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся всё-таки на лучшее», — сказал представитель Кремля.