«Работа на публику»: зачем в ЕС вводят пост ответственного за защиту «европейского образа жизни»

Европейский образ жизни нужно защищать от посягательств националистов внутри стран ЕС и «противников Европы» за рубежом. Об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, избранная новой главой Еврокомиссии. Ранее она анонсировала появление в составе ЕК должности заместителя председателя, ответственного за вопросы миграции и защиту европейского образа жизни. Это предложение раскритиковал ряд евробюрократов, увидевших в названии должности правый уклон. По мнению экспертов, главный исполнительный орган Евросоюза действительно пытается реагировать на неприятие мигрантов из стран третьего мира значительной частью европейцев, но делает это неуклюже.

Урсула фон дер Ляйен, которая 1 ноября должна сменить Жан-Клода Юнкера во главе Европейской комиссии (ЕК), рассказала, зачем в новом составе основного бюрократического органа Евросоюза появится должность заместителя председателя, ответственного за защиту «европейского образа жизни». Свою точку зрения немецкий политик изложила в колонке для бельгийской газеты Le Soir.

«Европейский образ жизни мы завоевали ценой серьёзных жертв. Важно, чтобы мы никогда не воспринимали его как нечто само собой разумеющееся. Он не данность, и он не гарантирован. Об этом говорит то, что против этого образа жизни день за днём выступают противники Европы, находящиеся как в пределах наших границ, так и вне их. Мы уже могли наблюдать, как в наши выборы вмешивались иностранные державы, а также как нас пытались дестабилизировать изнутри при помощи националистических лозунгов самого низкого пошиба различные популисты», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также призвала европейцев к борьбе с подобными попытками.

«Нам нельзя позволять таким силам извращать в свою пользу значение европейского образа жизни. Эти силы хотят, чтобы он приобрёл смысл, противоположный истинному. Они желают постепенно подточить наши основы и посеять среди нас раздор. Эти силы поддерживают такую политику, которая выявляет проблемы, но не решает их. Нам нужно этому противостоять», — написала избранная глава ЕК.

По мнению бывшего министра обороны Германии, европейский образ жизни должен быть основан на ценностях ЕС, таких как свобода, демократия, права человека и в особенности права меньшинств, толерантность и гендерное равенство. Как отмечает Урсула фон дер Ляйен, все эти принципы перечислены во второй статье Лиссабонского договора 2007 года.

Битва за ценности

Впервые о введении поста чиновника по защите европейского образа жизни Урсула фон дер Ляйен заявила 10 сентября. Тогда же она назвала главного претендента на эту должность — бывшего главу пресс-службы европейского ведомства, грека Маргаритиса Схинаса.

Впрочем, некоторые евродепутаты сочли наименование новой должности оскорбительной, поскольку в круг обязанностей заместителя председателя Еврокомиссии будут входить и вопросы миграции, а связывают миграцию и защиту европейского образа жизни якобы лишь ультраправые.

Председатель транспортного комитета Европарламента Карима Делли, представляющая «зелёных», заявила, что большая часть руководителей комитетов законодательного органа ЕС поддержала её предложение обратиться к фон дер Ляйен с требованием изменить название должности.

«Парламент не пропустит это надругательство над европейскими ценностями», — отметила в своём Twitter Делли.

Update : vote gagné en réunion des président·e·s de commission, une majorité a voté pour ma proposition de lettre à @vonderleyen . Le Parlement ne laissera pas passer cette insulte aux valeurs européennes Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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