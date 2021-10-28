«Работа на публику»: что может стоять за гарантиями США в деле об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в случае экстрадиции из Великобритании якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строго режима. Кроме того, Вашингтон готов репатриировать Ассанжа на родину в Австралию, чтобы он мог отбыть там свой срок. Защита основателя WikiLeaks считает данные гарантии несостоятельными. Эксперты отметили, что выдача Ассанжа является для США принципиальным вопросом и сейчас идёт поиск способа сделать это с минимальными репутационными потерями.

США предоставили Высокому суду Лондона «пакет гарантий» по экстрадиции в Америку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на данные суда. 27 октября Высокий суд приступил к рассмотрению апелляции Минюста США на решение об отказе в выдаче Ассанжа американской стороне, вынесенное в январе этого года.

США, в частности, гарантируют, Ассанжа якобы не будут помещать в тюрьму максимально строгого режима (ADX) «Флоренс» в штате Колорадо. Кроме того, США обещают, что в случае обвинительного приговора Ассанж может быть репатриирован на родину, в Австралию, и отбыть свой срок там.

Гарантии на экстрадицию

Королевский адвокат Джеймс Льюис, выступая в интересах правительства США, заявил Высокому суду, что этот «пакет заверений», адресованный Великобритании, отвечает на обеспокоенность, выраженную окружной судьёй Ванессой Барайтсер при вынесении ранее в этом году решения отказать в экстрадиции.

«Когда будут исключены условия о применении специальных административных мер и содержании в тюрьме максимально строгого режима «Флоренс», когда будет гарантировано оказание медицинской помощи, когда будет ясно, что для отбывания наказания его экстрадируют в Австралию, тогда можно будет с уверенностью сказать, что окружная судья не приняла бы по соответствующему вопросу такого решения, которое она приняла», — заявил он суду.

Судебное разбирательство по делу Ассанжа

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© Henry Nicholls

Судья Барайтсер 4 января отказала в экстрадиции Ассанжа в США, постановив, что это будет противоправным, так как суровые условия содержания в тюрьме США приведут к самоубийству основателя WikiLeaks.

В своём решении она опиралась на заключения медицинских экспертов со стороны защиты, которые диагностировали у Ассанжа аутизм и клиническую депрессию.

При этом судья Барайтсер признала правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против основателя WikiLeaks властями США. В своём постановлении она отвергла доводы защиты о том, что преследование разоблачителя является политически мотивированным.

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Со своей стороны адвокаты Ассанжа отвергают гарантии, которые предоставила американская сторона. Защита основателя WikiLeaks указывает, что Австралия не давала никаких причин полагать, что согласится на перемещение Ассанжа в страну для отбывания приговора, вынесенного американским судом. Это делает обещание Минюста США бессмысленным. Они также отметили, что во время ожидания перемещения ему будет угрожать большая опасность.

«Исходя из имеющихся данных, господин Ассанж, скорее всего, будет мёртв, прежде чем предлагаемое перемещение произойдёт», — приводит мнение защиты австралийский телеканал ABC.

Бесконечный суд

Судебное преследование Ассанжа началось в 2010 году после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях армии США на Ближнем Востоке. Огласке были преданы такие инциденты, как расстрел мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, а также многочисленные жертвы среди мирных иракцев в результате халатных действий американских ВВС.

В 2010 году Ассанж находился в Швеции, ожидая получения разрешения на работу, однако покинул скандинавскую страну из-за отказа и выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в 2017 году

AP

© Frank Augstein

В 2012 году журналист проживал в Великобритании. Ассанж опасался, что власти Британии выдадут его Стокгольму, откуда он, в свою очередь, будет экстрадирован в Соединённые Штаты. Чтобы избежать выдачи, основатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. В здании дипмиссии он провёл семь лет.

Несмотря на изоляцию Ассанжа, портал WikiLeaks продолжил публикацию секретных материалов американских спецслужб. В апреле 2019 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что отказывает Джулиану Ассанжу в предоставлении политического убежища и лишает его эквадорского гражданства. Британские полицейские арестовали основателя WikiLeaks. Минюст США выдвинул против журналиста целый ряд обвинений, по совокупности которых ему может грозить до 175 лет заключения. Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.

Предмет торга

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, сейчас власти США и Великобритании вырабатывают наиболее приемлемую и «гуманную» позицию, которая позволит осуществить выдачу Ассанжа в Америку.

«США не хотят выглядеть как каратели, несмотря на то, что Ассанж крайне сильно подпортил репутацию Вашингтона и показал изнанку американской демократии, ударил по самому больному месту. Если бы сейчас США пытались наиболее жёстко покарать Ассанжа, то, понятно, что это бы доказало его правоту», — отметил эксперт.

Конечно, для Соединённых Штатов это дело крайне резонансное, но так просто этот вопрос решить нельзя, подчеркнул Константин Блохин.

«Сейчас американцы продумывают каждый свой шаг, поэтому тут не может быть скоропалительных действий», — добавил политолог.

При этом Блохин не считает, что статус Ассанжа является предметом торга между Вашингтоном и Лондоном.

«Разбирательство идёт в Великобритании, это самый близкий союзник Соединённых Штатов в мире. Предоставление неких гарантий британскому суду является работой на публику, чтобы показать, что «демократические принципы» соблюдены, а этот суд сохранил легитимность в глазах международного сообщества», — рассказал собеседник RT.

Вопрос экстрадиции основателя WikiLeaks не лежит в правовой плоскости, а обмен гарантиями можно назвать театральным представлением для публики, отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«В Великобритании ещё сохранились остатки былой гордости, и репутация именно для английского права имеет очень большое значение. С точки зрения Лондона, лучше было бы его выдать, но это будет сильный удар по престижу. Сейчас идёт лихорадочное придумывание, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями», — рассказал политолог.

С другой стороны, для Вашингтона экстрадиция Ассанжа и предание его суду в Америке — принципиальный вопрос, добавил эксперт.

«С их мафиозной точки зрения — это принципиально важно. Их репутация во многом базируется на том, что они не жалеют времени, сил и средств на преследование таких «отступников», как Ассанж», — отметил Михаил Синельников-Оришак.

Ничего хорошего Джулиана Ассанжа в случае выдачи в США не ожидает, уверен эксперт.

«Он будет заключён в тюрьму на долгие годы. Они не для того добиваются его экстрадиции, чтобы привести его в США и показательно отпустить», — заключил собеседник RT.