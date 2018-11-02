«Работа на избирателя»: Трамп заявил о спасении мира от ядерной войны

Мир сейчас находился бы в состоянии ядерной войны, если бы «не пришёл правильный человек», высказался президент США Дональд Трамп о своей политике в отношении Северной Кореи. При этом аналитики указывают, что Соединённые Штаты не сделали ни одного реального шага для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а прогресс в переговорах обусловлен компромиссным подходом со стороны региональных игроков — Пхеньяна и Сеула. Так, председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Пак Хан Ки сообщил журналистам, что две страны с 1 ноября прекратили все враждебные действия друг против друга вдоль границы. Как полагают эксперты, Трамп «работает на избирателей»: во вторник, 6 ноября, в Америке пройдут промежуточные выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его политика в отношении Северной Кореи, то мир сейчас находился бы в состоянии ядерной войны. Такое мнение американский лидер высказал, выступая перед своими сторонниками в штате Миссури в рамках кампании по поддержке республиканских кандидатов на промежуточных выборах, которые состоятся 6 ноября.

«Нам не придётся беспокоиться о миллионах погибших... Мы бы прямо сейчас были в состоянии ядерной войны, если бы не пришёл правильный человек. Так что у нас всё хорошо», — заявил Трамп.

По его словам, именно его подход к проблематике КНДР, Китая и другим вопросам международной повестки дня приносит плоды.

В четверг, 1 ноября, Трамп провёл телефонные переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. По сообщению Центрального телевидения КНР, в ходе беседы американский лидер заявил о важной роли, которую играет Китай в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

«В этом году в переговорах США и КНДР появился прогресс. Американская сторона уделяет большое внимание той важной роли, которую играет Китай в решении проблем Корейского полуострова, и готова продолжать усиливать контакты и координацию с Пекином», — цитирует РИА Новости слова Трампа.

В свою очередь, Си Цзиньпин отметил большое значение состоявшейся в июне встречи лидеров США и КНДР. Он подчеркнул, что сингапурский саммит способствовал прогрессу в вопросе денуклеаризации и политического урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также выразил надежду, что обе стороны продолжат двигаться в этом направлении. Кроме того, Си Цзиньпин и Трамп заявили о готовности провести личную встречу на полях саммита G20 в Аргентине, который откроется в Буэнос-Айресе 30 ноября.

Отметим, что в конце октября агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщало, что второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына может состояться в начале 2019 года. Позднее эта информация подтвердилась по другим каналам.

Кроме того, в ходе визита в Москву советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал возможность нанесения ядерного удара по Пхеньяну.

«Этот вопрос никогда не обсуждался, насколько я знаю. Я думаю, президент Трамп чётко сказал, что будет вести переговоры дальше, — и это главное направление американской внешней политики в этом вопросе», — сказал Болтон.

«Работа на обывателя и на избирателя»

При этом конкретные действия по деэскалации ситуации на Корейском полуострове предпринимают Пхеньян и Сеул. В частности, председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи Пак Хан Ки сообщил журналистам, что две страны с 1 ноября прекратили все враждебные действия в отношении друг друга вдоль границы — на земле, в воздухе и на море.

«Теперь наша армия будет стоять на передовой линии защиты мира», — цитирует его агентство Интерфакс.

В южнокорейском Министерстве национальной безопасности отметили, что КНДР «осуществила меры по прекращению враждебных действий» во исполнение двустороннего военного соглашения, заключённого 19 сентября во время третьего межкорейского саммита на высшем уровне. В рамках этого соглашения военнослужащие двух стран также проводят разминирование демилитаризованной зоны.

Кроме того, Южная и Северная Корея договорились направить в Международный олимпийский комитет совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года. К такому соглашению делегации двух стран пришли в ходе переговоров в Кэсоне. Официальный документ будет передан в МОК позднее, передаёт телеканал YTN.

Представители двух стран также согласились сформировать объединённую команду для участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, президент США, мягко говоря, несколько преувеличивает, рассказывая о ядерной войне, которой удалось избежать благодаря его действиям.

«Во-первых, достигнутые в Сингапуре договорённости не решают ядерную проблему Корейского полуострова. Ким Чен Ын не отказался от ядерного оружия, судя по всему, оно у него есть. Американцы не отказались от размещения оружия в Южной Корее. То есть фактически проблема не решена», — пояснил эксперт.

Собеседник RT добавил, что жёсткий санкционный режим против КНДР, введённый серией резолюций Совбеза ООН, до сих пор не снят. Таким образом, есть некоторое потепление на уровне риторики, однако к реальным прорывным действиям это пока не привело.

«Эксперты спорят, какой вклад оказался решающим в то хотя бы риторическое потепление, которое есть сейчас... Нельзя однозначно сказать, что пришёл Дональд Трамп и всё решил», — отметил Тимофеев.

Он напомнил, что американский президент остаётся политиком-популистом, а его партия идёт на промежуточные выборы — с этим во многом и связаны подобные сильные заявления.

«Ну а там кто будет разбираться? Среднестатистический американец не будет вникать в политику Ким Чен Ына или в политику Южной Кореи, он не профессионал. Средний американец смотрит телевизор, читает газеты и верит тому, что в них говорят, не проверяет обычно факты. Поэтому, конечно, это работа на обывателя и на избирателя», — подытожил эксперт.

«Обычный хайповый заход Трампа»

В свою очередь, политолог Дмитрий Евстафьев в беседе с RT также отметил, что действия американского лидера не сыграли какой-то прорывной роли. При этом эксперт признал, что агрессивная риторика Трампа продемонстрировала Пхеньяну: КНДР не стоит активно использовать фактор ядерного оружия для выторговывания экономических уступок.

«В этом смысле северокорейцы правильно оценили изменения в американской политике. Тем не менее никакой ядерной войны там в любом случае не просматривалось ни с какого боку. Это обычный хайповый заход Трампа — и не более того», — считает политолог.

При этом он подчеркнул важность перехода от заявлений о дружбе к созданию конкретной системы, в том числе переговорной, которая была бы нацелена на продвижение к региональной безопасности. И вот эта система на базе межкорейского урегулирования «по странному стечению обстоятельств» продвигается без американского лидера.

«Будет востребован бизнесом»: как Москва и Нью-Дели создают транспортный коридор «Север — Юг» «Грубо говоря, в пропагандистской части Трамп в корейском урегулировании присутствует, а в реальной — нет. Это очень важный показатель того, как относятся к Трампу в регионе», — указал Евстафьев.

Он также напрямую связал сделанное заявление с грядущими выборами и необходимостью набирать политические очки, в том числе и международные.

«Дональд Трамп в политике (и особенно во внешней политике) разбирается слабо. Он до конца не понимает, по каким вопросам он может набрать очки, а по каким нет. Поэтому он собирается набирать очки по любому поводу. Он считает, что когда набирает очки по любому поводу — это хорошо. В действительности со стороны это смотрится очень странно», — считает политолог.

Эксперт подчеркнул, что подобная внешнеполитическая активность вызывает раздражение даже у союзников США в регионе, включая Южную Корею и Японию, однако именно это является особенностью современной американской политики: «С этим надо просто жить».