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Работа на благо страны: Суд вынес приговор Любови Соболь

15 апреля 2021, 12:50  •  138 • Политика
Суд вынес приговор юристу ФБК* Любови Соболь. Теперь её ждёт работа на благо страны.
В частности, суд приговорил Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Кроме того, ей необходимо будет отмечаться в надзорных органах.
При этом отмечается, что приговор вынесен… условный. Она будет выполнять исправительные работы в случае нарушений УК России или КоАП России.
Напомним, сторонница Навального Любовь Соболь обвиняется по статье "Нарушение неприкосновенности жилища, совершённое с применением насилия". Вину она не признаёт. Потерпевшими по делу признаны Галина Субботина, тёща якобы сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева, которого Соболь искала в квартире 21 декабря 2020 года, и его жена. Соболь пыталась проникнуть в жилище под видом сотрудницы Роспотребнадзора, она обманула курьера доставки, оттолкнула находящуюся в квартире женщину и обошла квартиру, снимая всё на телефон.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России иноагентом.

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