Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Секретный объект - в щепки: ВКС России нанесли мощный удар по иностранным спецсл...
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
Главная / Политика

Работа на 90 млрд рублей: Чиновники займутся очисткой реки Дон

23 марта 2021, 04:45  •  150 • Политика
Чиновники из Росводресурсов готовятся заняться решением экологической проблемы на реке Дон. Затраты на непростую работу оцениваются в 90 миллиардов рублей
В России готовят к согласованию программу, направленную на решение проблемы загрязнения реки Дон. Об этом пишет "ПолитЭксперт".
Как пояснил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрий Кириллов, сама программа уже составлена. В ее основу легли научные исследования.
Проблема загрязнения и обмеления реки связана не только с деятельностью людей. Свою лепту в экологическую ситуацию внесли такие факторы, как цикличность наводнений, мелководье, повышение солености Азовского моря, устаревание водных артерий и так далее
Так как речь идет о южных регионах, сельскохозяйственные территории надо обеспечить водой.
"Чтобы на 15 миллиардов экспортировать продукции, хозяйства должны быть обеспечены в том числе и водой. Поэтому остро стоит вопрос количества водных ресурсов и рациональности их использования", - пояснил чиновник.
В связи с этим сотрудники Росводресуров решили подготовить проект, который будет претворен жизнь за счет смежных программ. Всего на инициативу потратят 90 миллиардов рублей, из которых 26 миллиардов уже найдены.
Как ранее заяввил член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов, в ряде регионов России есть проблема с водными ресурсами. Так, на юге России сохранились проблемы с незаконным забором воды аграриями.
В тех регионах, где воды много, нет компетентных специалистов. И не всегда удаётся при заключении госконтрактов определить, какие водоёмы нуждаются в чистке.
"Если взять Волгу, её нельзя... чистить фрагментами. Волга разве проходит только по одному субъекту? Главное, надо разобраться с притоками, понять, почему Волга обмелела", - пояснил эксперт в интервью РИА ФАН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
22 марта 2021, 23:15
Россия готова ответить на "психоз" США: Города накрываются "куполом" - и всё
23 марта 2021, 01:05
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ
23 марта 2021, 01:05
Глава европейской дипломатии ответил на обвинения Путина, повторив его же слова
23 марта 2021, 02:55
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравнили с террористами
22 марта 2021, 23:15
Застрелил пенсионера - "герой". Коц заявил, что ВСУ не считают жителей Донбасса людьми
22 марта 2021, 23:15
Советник Байдена дал прогноз об отношениях США и России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
21 марта 2021, 01:25
Меджлисовцы: Мы были готовы начать резню в Крыму, да Киев не решился
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
17 марта 2021, 21:20
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
18 марта 2021, 04:40
Слова Байдена заставят влезть на столб: Кому и зачем, рассказал политолог
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.