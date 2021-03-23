Работа на 90 млрд рублей: Чиновники займутся очисткой реки Дон

Чиновники из Росводресурсов готовятся заняться решением экологической проблемы на реке Дон. Затраты на непростую работу оцениваются в 90 миллиардов рублей

В России готовят к согласованию программу, направленную на решение проблемы загрязнения реки Дон. Об этом пишет "ПолитЭксперт".

Как пояснил руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсов) Дмитрий Кириллов, сама программа уже составлена. В ее основу легли научные исследования.

Проблема загрязнения и обмеления реки связана не только с деятельностью людей. Свою лепту в экологическую ситуацию внесли такие факторы, как цикличность наводнений, мелководье, повышение солености Азовского моря, устаревание водных артерий и так далее

Так как речь идет о южных регионах, сельскохозяйственные территории надо обеспечить водой.

"Чтобы на 15 миллиардов экспортировать продукции, хозяйства должны быть обеспечены в том числе и водой. Поэтому остро стоит вопрос количества водных ресурсов и рациональности их использования", - пояснил чиновник.

В связи с этим сотрудники Росводресуров решили подготовить проект, который будет претворен жизнь за счет смежных программ. Всего на инициативу потратят 90 миллиардов рублей, из которых 26 миллиардов уже найдены.

Как ранее заяввил член экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Маликов, в ряде регионов России есть проблема с водными ресурсами. Так, на юге России сохранились проблемы с незаконным забором воды аграриями.

В тех регионах, где воды много, нет компетентных специалистов. И не всегда удаётся при заключении госконтрактов определить, какие водоёмы нуждаются в чистке.

"Если взять Волгу, её нельзя... чистить фрагментами. Волга разве проходит только по одному субъекту? Главное, надо разобраться с притоками, понять, почему Волга обмелела", - пояснил эксперт в интервью РИА ФАН