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«Работа, которая расширяет наши знания»: в Арктике открыли пять новых российских островов

27 августа 2019, 23:24  •  59 • В России
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов. Они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. Впервые эти объекты заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. По мнению учёных, ранее острова были скрыты ледником.
 
РИА Новости © Павел Львов
 

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

Обнаружившая острова группа действует в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Острова находятся на карском побережье острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена).

«Гидрографическая группа Северного флота, действующая в составе комплексной экспедиции СФ на архипелаг Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов. Они находятся в бухте Визе на карском побережье острова Северный архипелага Новая Земля в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров», — говорится в сообщении Северного флота.

Отмечается, что на новых островах проведена топографическая съёмка, они подробно описаны и сфотографированы.

Впервые территории заметили в 2016 году при анализе спутниковых снимков. Гидрографы полагают, что ранее острова скрывал ледник.

Примечательно, что участники экспедиции Северного флота сложили на одном из островов памятный гурий. В него вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвящённый предстоящему 100-летию гидрографической службы Северного флота, и импровизированную капсулу времени, в которую поместили компакт-диск с фотографиями участников открытия островов на местности.

По маршрутам первооткрывателей

Экспедиция Северного флота началась 15 августа, когда из Североморска вышло спасательное буксирное судно «Алтай». Миссия проводится совместно с Центром Русского географического общества Северного флота, её участники должны пройти по Карскому морю у восточной части архипелага Новая Земля. 

Участники проекта двигаются по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага: Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Ивлина Болдуина, Георгия Брусилова и других. Они занимаются научными и экологическими исследованиями, а также изучают объекты военной инфраструктуры советского периода. Кроме того, на пути учёных встречаются следы пребывания экспедиций прошлых столетий.

К настоящему времени экспедиция прошла около 2 тыс. миль в Баренцевом и Карском морях. В ходе миссии, в частности, были исследованы остатки разрушенной в 1943 году немецкой подлодкой U-711 метеостанции и обследован ряд памятных мест, связанных с их первооткрывателями.

В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. В этом им помогли данные дистанционного зондирования, которые они использовали для отслеживания состояния береговой линии.

Комментируя эти события в беседе с RT, почётный полярник России Виктор Боярский пояснил, что открытия происходят из-за таяния ледников. 

«Такие явления мы отмечаем в связи с деградацией ледников, и то, что раньше могло считаться ледником, теперь считается островом. Открытия происходят именно из-за того, что отступают ледники и обнажают новые образования. Когда ледники пойдут назад, все эти острова закроются», — отметил эксперт.

«Представьте себе, что всё было закрыто экраном, а потом, когда этот экран сдвинулся, оказалось, что там есть острова и какие-то образования. Мы это запишем, и когда следующее поколение их не обнаружит, когда ледники наступят вновь, они будут знать, что там находятся острова, открытые нашими славными гидрографами», — пояснил он свою точку зрения.

Боярский высоко оценил работу гидрографов в ходе экспедиции. По его словам, «военные гидрографы всегда были на острие всех работ в Арктике и Антарктике».

Вместе с тем эксперт отмечает, что открытые острова несут пользу с точки зрения географии и климата, но говорить о них как о ценном территориальном приобретении пока преждевременно.

«Это важная работа, которая расширяет наши знания. А с точки зрения практической она не добавляет нам лишних территорий. Если там будут открыты какие-то месторождения, то это будет классно, а пока говорить о практической пользе рано», — считает Боярский.

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