Работа корпусом: как Польша намерена увеличить численность американских военных на своей территории

В Польше начало действовать командование пятого корпуса армии США. Об этом заявила американский посол Джорджетт Мосбахер. Она также напомнила, что недавно сторонам удалось согласовать параметры соглашения, в соответствие с которым на польской территории будет дислоцирована на ротационной основе ещё 1 тыс. американских солдат в дополнение к уже расквартированным там 4,5 тыс. Как отмечают аналитики, Вашингтон рассматривает Варшаву в качестве главного союзника в Европе. Увеличивая там военное присутствие, США используют Польшу для геополитического противостояния с Россией и давления на Европу, считают эксперты.

Варшава и Вашингтон объявили о начале действия в Польше командования пятого корпуса армии США. Об этом заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер на торжественной церемонии во вторник в Кракове.

«Это особый день, потому что мы объявляем об активации передового командования 5-го корпуса Сухопутных войск США в Польше», — сказала она.

В свою очередь, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что это решение увенчает «усилия по увеличению присутствия американских войск в Польше».

Как отметил Блащак, на прошлой неделе США и Польша окончательно согласовали условия договора о сотрудничестве в военной сфере.

По словам польского министра, данное соглашение на десятилетия определит как будут действовать американские вооруженные силы на территории Польши.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Кракове, 4 августа 2020 года

Reuters

© Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Ещё больше американских военных

О том, что США и Польша согласовали параметры соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA), в рамках которого в Польшу будет направлена дополнительно тысяча американских военнослужащих, сообщил накануне и министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, EDCA позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие в Польше примерно на 1 тыс. человек в дополнении к уже находящимся там 4,5 тыс.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что соглашение с Польшей «усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадёжит союзников» США.

При этом само соглашение пока не было подписано. По данным польского издания Dziennik Gazeta Prawna, церемония подписания может состояться 15 августа, когда в Польше празднуется День войска польского. Кроме того, в этом году в этот день будет отмечаться 100-летняя годовщина победы польских войск над Красной армией в битве за Варшаву 15 августа 1920 года.

По сведениям издания, соглашение, помимо переброски 1 тыс. солдат, также предусматривает создание на западе страны Центра боевой подготовки, размещение эскадрильи беспилотных летательных аппаратов в городе Ласк и подразделения спецназа США в городе Люблинец.

На данный момент в Польше на ротационной основе дислоцированы около 4,5 тыс. американских военных. Военная инфраструктура США в Польше включает в себя центр командования дивизионного уровня, элементы армейской бронетанковой бригады на ротационной основе и подразделения обеспечения, оперативно-тактическую группу армейской авиации, около 750 специалистов в сфере логистики, структуры ВВС, а также подразделение ВМФ, которое участвует в обеспечении работы противоракетной системы Aegis Ashore и является составной частью программы ПРО НАТО.

Но в Варшаве это считают недостаточным: польские власти давно вынашивают идею создания в стране полноценной военной базы США. Президент страны Анджей Дуда даже предложил то ли в шутку, то ли всерьёз назвать её «Форт-Трамп» и пообещал выделить на её размещение $2 млрд из польского бюджета. Впрочем, в США пока не выразили готовности пойти на этот шаг.

Чуть позже президент Польши разъяснил, что под «Форт-Трампом» подразумевалась вовсе не военная база: этим названием он якобы хотел обозначить комплекс шагов, предпринимаемых для расширения американского военного присутствия в республике.

По его словам, речь идёт об увеличении американского присутствия в Польше на восточном фланге НАТО «как в смысле военных подразделений», так и в инфраструктурном смысле «на случай, если бы дошло до агрессии».

Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Белом доме, 24 июня 2020 года

Reuters

© Carlos Barria

О своём желании разместить в стране больше американских военных польские власти напоминают регулярно. Так, в июне этого года Дуда на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом вновь заявил, что Польша готова принять больше американских солдат на своей территории. Он отметил, что также призвал Трампа не выводить войска из Европы, так как американское присутствие для Европы после завершения Второй мировой войны — «гарантия безопасности».

В том же месяце в эфире Польского радио глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик сообщил, что власти Польши заинтересованы в том, чтобы в Европе было как можно больше американских солдат. Он отметил, что власти прикладывают усилия, чтобы «американское военное присутствие в Польше было как можно шире».

Российские военные анализируют намерение Польши принять на своей территории дополнительно тысячу солдат. Об этом ещё в июне 2019 года заявил пресс-секретарь российской президента Дмитрий Песков.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют эту информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности РФ», — сказал он.

Летом 2020 года он также отметил, что Польша сама по себе не может представлять угрозу для России, однако опасным может быть её желание предоставить свою территорию для размещения иностранных военных. Он напомнил о том, что в РФ считают нежелательным и опасным последовательный дрейф военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.

Геополитическое противостояние

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, переброска войск в Польшу является частью геополитического противостояния Брюсселя и Вашингтона и не имеет военно-стратегического смысла.

«В Европе почти не осталось стран, с которыми у нынешней администрации Белого дома сохранились дружеские отношения. Именно из-за споров между США и Германией значительная часть американского контингента передислоцируется в Бельгию или Польшу. Переброска американских войск несёт, скорее, характер игры между Вашингтоном и европейскими столицами, поскольку никакого стратегического значения данное действие не имеет», — рассказал политолог в интервью RT.

Он отметил, что Польша рассматривается республиканцами как главный союзник на континенте.

«Варшава традиционно для республиканских администраций остаётся верным союзником. Особенно тогда, когда Вашингтон ссорится со Старой Европой. Польша, в свою очередь, давно мечтает обзавестись большим заокеанским другом, чтобы чувствовать себя крупным игроком на европейской территории. Она считает, что таким образом сможет упрочить своё положение. В действительности Варшава не представляет из себя ни стратегического, ни регионального игрока», — считает аналитик.

Американские военные в Польше, 12 января 2017 года

Reuters

© Agencja Gazeta / Anna Krasko

В свою очередь, политолог Борис Межуев отметил, что, направляя военных в Польшу, Вашингтон также посылает определённый сигнал Москве.

«Главная цель США — демонстрация симпатии к Польше, что одновременно неприятно как Европе, так и России. Этот шаг должен продемонстрировать РФ, что она не должна предпринимать слишком радикальных шагов. Если ситуация обострится в регионе, то у США будут ещё более интенсивные отношения с Польшей. Если не обострится, то всё ограничится данным контингентом. В данном случае речь идёт о военной дипломатии с использованием военного контингента», — пояснил в интервью RT аналитик.

По словам Межуева, усиление присутствия США в Польше не сулит ничего хорошего России.

«Польша, входящая в НАТО, граничит с Россией через Калининградскую область, поэтому укрепление польских региональных гегемонистских настроений довольно сильно обострит ситуацию. В данном случае эскалация конфликта будет означать серьёзную угрозу как для РФ, так и Европы», — отметил он.

В этих условиях России следует укреплять партнёрские отношение с ФРГ, так как Берлин тоже не приветствует попытки Польши возвыситься в регионе за счёт союза с США.

«Россия может противопоставить этому «нерушимую дружбу» с Германией, которая точно также выражает неприятие гегемонистских польских настроений. В дальнейшем нужно находить язык новой дипломатии для того, чтобы продемонстрировать Европе, что устремление польской региональной гегемонии с прицелом на Белоруссию, Литву угрожает европейской безопасности», — сказал Межуев.

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий отметил, что единственным фактором, который может охладить пыл варшавских и американских политиков, является высокая боеготовность российской армии.

«Присутствие НАТО и США, их стратегических установок и сил обеспечения у границ РФ, несомненно, несут стратегические риски. Чтобы дипломатически пытаться силы альянса отодвинуть от российских границ, момент ушёл, а время для нового дипломатического разговора ещё не настало. В этих условиях Россия может противопоставить этому только боеготовность армии, которая сегодня находится на наивысшем уровне за последние десятилетия. Это даст понять западным партнёрам, что военные игры на российской границе будут иметь самые негативные последствия», — заключил Дробницкий.