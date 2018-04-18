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Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена

18 апреля 2018, 16:54  •  74 • Украина
Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена, идёт эвакуация персонала.
 
РИА Новости © Игорь Маслов
 

«Остановлена Донецкая фильтровальная станция. Прекращена подача питьевой воды в Авдеевку, частично в Донецк и Ясиноватую, в посёлок Красный Партизан, сёла Крутая Балка и Верхнеторецкое», — говорится в сообщении коммунального предприятия «Вода Донбасса».

Как отмечает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя предприятия, началась операция по эвакуации сотрудников.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции пострадали при обстреле, один из них в тяжёлом состоянии.

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