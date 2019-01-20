Работа аэропортов США находится под угрозой из-за плохой погоды. Многие рейсы из России отменены

Метеоусловия стали причиной отмены полетов и введения ЧС в аэропортах США на восточном побережье. Многие рейсы из России в Штаты отменены или перенесены по времени.

Сложные метеоусловия в центральной и северо-восточной части США стали причиной переноса и отмены многих авиарейсов, включая те, что летят из России.

В общей сложности отменено более тысячи рейсов. На взлетно-посадочные полосы аэропортов Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов обрушились сильные ливни и снегопады.

В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания из-за метеоусловий введён режим чрезвычайного положения.