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Работа аэропортов США находится под угрозой из-за плохой погоды. Многие рейсы из России отменены

20 января 2019, 11:54  •  83 • В мире
Метеоусловия стали причиной отмены полетов и введения ЧС в аэропортах США на восточном побережье. Многие рейсы из России в Штаты отменены или перенесены по времени.
Сложные метеоусловия в центральной и северо-восточной части США стали причиной переноса и отмены многих авиарейсов, включая те, что летят из России.
В общей сложности отменено более тысячи рейсов. На взлетно-посадочные полосы аэропортов Чикаго, Бостона, Нью-Йорка и других городов обрушились сильные ливни и снегопады.
В штатах Нью-Джерси и Пенсильвания из-за метеоусловий введён режим чрезвычайного положения.

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