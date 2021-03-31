Раболепие перед США: эксперт назвал причину громких слов президента Литвы о Путине

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

Растерявшая достоинство Прибалтика продолжает выслуживаться перед Вашингтоном

Президент Литвы Гитанас Науседа не так давно сделал громкое заявление о российском лидере Владимире Путине, заявив, что поддерживает оскорбительные слова главы Соединенных Штатов Джо Байдена. Последствия подобных действий, считает российский политолог Александр Асафов, могут быть необратимыми.

Ранее Науседа заявил, что согласен со словами американского коллеги, поддерживав его мнение о президенте РФ. В политических кругах последовали шутки о том, что лидер Литвы вторит за Байденом, пытаясь ему угодить. Однако некоторые полагают, что громогласность Науседы обернется Вильнюсу боком.

По словам Асафова, Прибалтика по старой доброй традиции выполняет роль фарватера внешнеполитической повестки Соединенных Штатов, которую доводят до настоящего абсурда. Фактически прибалтийские государства должны быть в этом случае еще более проамериканскими, чем сами Штаты, играя роль верных прислужников Госдепа.

Нередко Прибалтика усиливает идеологическую подоплеку Белого дома, чтобы выслужиться и продемонстрировать свою бесконечную лояльность, полагает Асафов. К примеру, если Штаты предлагают очередные санкции, то прибалтийские лидеры стараются их усилить.

"Или приумножить – в том числе и в фантастическом ключе", – заявил Асафов в интервью "Пятому каналу".

К примеру, если слова Байдена о Путине составляли лишь два слова, ставшие ответом на вопрос от журналиста, то Науседа решил вдаться в детальные объяснения причин своего отношения к Путину.

Главной целью прибалтийских стран остается финансовая и экономическая выгода – на алтарь закладывают даже национальные интересы и достоинство. Сам контекст отношений с РФ не играет большой роли, поэтому они даже не задумываются о подобных последствиях, заявил специалист.

Ранее стало известно, что 27 организаций в США направили Байдену коллективное письмо с требованием выстроить нормальный диалог с Россией.



