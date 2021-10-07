Рабочий день рождения: как Владимир Путин отметил праздник

Владимир Путин 7 октября провел более 10 телефонных разговоров с зарубежными лидерами, которые поздравили коллегу с 69-летием и обсудили с ним вопросы международного характера . Кроме того, глава РФ в праздничный для него день провел оперативное совещание Совбеза , во время которого участники не смогли президенту лично вручить подарки.

Рабочий темп

Недавно вышедший из двухнедельной самоизоляции Владимир Путин совместил свой день рождения с работой и не стал отправляться в дальние путешествия , как это было, например, в 2019-м. Тогда президент накануне праздника поехал в сибирскую тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу, где они вместе собирали грибы и гуляли по лесу. Впрочем, президент и глава военного ведомства в этом году уже успели насладиться красивыми пейзажами тайги. Так, на совместный отдых в Сибирь они отправились не только в марте, но и в начале сентября.

То есть, по сути, на этот раз день рождения президента не сильно отличался от обычного рабочего четверга. Более того, выяснилось, что в Кремле даже отсутствует традиция «проставляться» и каким-то особым образом отмечать праздник , сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день, — уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В итоге Владимира Путина в четверг ожидала серия телефонных переговоров с зарубежными лидерами, которые поздравили коллегу с 69-летием , а также обсудили с ним главные вопросы двусторонних отношений и международной повестки. В частности, глава РФ пообщался с большинством лидеров бывших республик СССР. Исключением, по понятным причинам, стали руководители прибалтийских государств, Украины и Молдавии.

Глава РФ также созвонился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой , который тоже не остался без поздравлений, так как недавно сменил на посту главы правительства Ёсихидэ Сугу. Состоявшийся разговор стал первой беседой политиков.

Разговор, однако, вряд ли, ограничился только теплыми словами, поскольку в Токио традиционно стараются не забывать о территориальном споре с Москвой вокруг принадлежности четырех Курильских островов.

— В прошлом базовая позиция правительства Японии заключалась в том, что мирный договор будет подписан после прояснения вопроса принадлежности четырех островов. Изменений в том, что мы будем продолжать переговоры на основе этого базового курса, нет, — заявил Ёсихидэ Сугу журналистам после общения с Владимиром Путиным.

Кроме того, 7 октября состоялась беседа с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, а также президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом , который недавно приезжал с визитом в Сочи. Некоторые политики, например председатель КНР Си Цзиньпин, отправили поздравительные телеграммы российскому президенту. Глава Сербии Александр Вучич пригласил Владимира Путина в Белград.

В этот же день президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Главной темой стали вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России . К встрече глава государства присоединился из резиденции Ново-Огарево.

7 октября 2021. Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Как пояснил Дмитрий Песков: члены Совбеза иногда дарят главе государства подарки при возможности очной встречи. Тем не менее, после начала пандемии коронавируса эти совещания проходят по видеосвязи. Поэтому неизвестно как с новым вызовом справились коллеги Владимира Путина.

Разумеется, иногда подарки российскому лидеру присылают и зарубежные лидеры. Тем не менее, в этот раз Дмитрий Песков не стал комментировать эту тему.

— Когда как, — сказал пресс-секретарь, отметив, что у него нет информации на этот счет.

Опыт прошлых лет

Стоит отметить, что в предыдущие годы многие подарки зачастую были связаны с животным миром . К примеру, в 2008-м Владимир Путин получил двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрица по имени Маша была затем передана в геленджикский «Сафари-парк».

В 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому лидеру щенка алабая по кличке Верный. В 2002-м президент Молдавии Владимир Воронин преподнес Владимиру Путину хрустального крокодила, подчеркнув, что это «единственное животное, которое не сдает назад».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (слева), подаривший щенка породы алабай по кличке Верный президенту России Владимиру Путину (справа) Фото: ТАСС/Дружинин Алексей

Ранее российский лидер получал в качестве подарков антикварное издание книги Александра Бенуа о Царском Селе от Дмитрия Медведева, пододеяльник с ручной вышивкой от бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, саке от экс-премьера Японии Синдзо Абэ и торт от китайского лидера Си Цзиньпина.

Весьма оригинальный подарок президент получил от властей Южной Осетии, которые решили 7 октября 2019-го переименовать одну из улиц Цхинвала в честь Владимира Путина . Ранее она носила название Московская.