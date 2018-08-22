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«Рабочих мест нет, будущего нет»: Чувашская чиновница нахамила жителям села - видео
22 августа 2018, 19:09 • 106 • Политика
Чиновница из Чувашии объяснила закрытие сельской школы тем, что у жителей села «нет будущего».
В Чувашии чиновница районной администрации объяснила закрытие сельской школы тем, что село вымирает и у него все равно нет будущего. Хамство чиновницы было записано на камеру и выложено в Интернет.
Инцидент произошел в селе Алтышево. Туда прибыла глава администрации Алатырского района Нина Шпилевая, чтобы объявить местным жителям о том, что школа в их населенном пункте закрывается, а детей переводят в филиал поселковой школы. На все возражения жителей чиновница ответила, что решение уже принято и вообще у их села нет будущего.
Чиновнице попыталась возразить одна из новых жительниц села, однако глава администрации Алатырского района отказалась даже разговаривать с женщиной и потребовала от нее выйти. Когда та отказалась, чиновница встала и ушла сама.
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