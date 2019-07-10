«Рабочие приступили к берегоукреплению»: как проходит ликвидация последствий паводка в Иркутской области

Средства на восстановление инфраструктуры Иркутской области, пострадавшей от паводка, будут заложены в федеральный бюджет на 2019—2021 годы. Об этом заявили в правительстве России. Региональным властям также поручено до 15 июля завершить очистку и дезинфекцию подтопленных районов, а укрепление берегов необходимо закончить до конца месяца. До 19 июля правительство области должно будет представить информацию о площадках для строительства нового жилья.

Средства на восстановление инфраструктуры пострадавших от паводка районов Иркутской области будут выделены из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение Министерству финансов и Минстрою России отдал вице-премьер Виталий Мутко.

«Минфин РФ и Минстрой РФ должны предусмотреть выделение Иркутской области в 2019—2021 годах средств федерального бюджета на капремонт, реконструкцию, строительство объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и гидросооружений. Также необходимы деньги на возмещение затрат на проведение исследовательских, проектно-изыскательских и экспертных работ», — приводит ТАСС текст заявления.

Такое решение было принято в ходе заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения. Помимо этого, власти региона до 19 июля должны будут представить правительству информацию о площадках для строительства нового жилья.

Как следует из распоряжений, до 15 июля руководство Иркутской области должно завершить очистку и дезинфекцию подтопленных населённых пунктов, а также работы по отведению воды в посёлке Октябрьском Чунского района. В этот же срок берега реки Ия в районе улицы Павлова в Тулуне должны быть укреплены — об этом попросили местные жители, когда в город приехал Мутко.

В пресс-службе правительства области рассказали журналистам, что укрепление берегов закончится до 1 августа.

«Сегодня рабочие приступили к активной фазе по берегоукреплению улицы Павлова в районе дома №28 в Тулуне. Работы должны быть закончены до 1 августа текущего года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что будет установлена опорная стенка и насыпан скальный грунт — это предотвратит смещение берега, на котором находится несколько многоквартирных домов.

Паводок в Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался 27 июня. В результате продолжительных ливней из берегов вышли реки в нескольких районах. Был объявлен режим чрезвычайной ситуации. 29 июня в регион прибыл президент России Владимир Путин. Он поручил привлечь военнослужащих к ликвидации последствий стихийного бедствия, а также начать выплату компенсаций пострадавшим.

Всего пострадали 107 населённых пунктов: было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживали более 34 тыс. человек. По данным МЧС, более 480 человек госпитализированы, погибли 24 человека, ещё девять числятся пропавшими без вести.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили более 30 тыс. жителей. Ещё 796 человек получили по 50 тыс. рублей в качестве компенсации. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, 17 из них эти средства уже переведены.

«Миллион рублей в равных долях делят между близкими родственниками (супруги, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении). На данный момент обнаружены 24 погибших. Семьи 17 из них деньги уже получили, родственникам ещё одного погибшего средства переведут сегодня. В двух случаях делать выплату некому: люди не имели близких родственников, их похоронили за счёт муниципалитетов», — пояснили в правительстве.

По предварительным данным, ущерб дорогам области составляет 800 млн рублей, а сельскому хозяйству — 300 млн. Как сообщают в МЧС, было затоплено почти 800 тонн зерна и 120 тонн сена, более 4,5 тыс. гектаров кормовых культур и овощей. Отмечается также, что пропали 434 животных сельскохозяйственных производителей, 396 штук товарной аквакультуры (молодь форели и карпа, личинки пеляди).

«Несмотря на то что с момента трагедии прошло уже больше недели, мы до сих пор находим живыми собак и кошек. Во время аварийно-восстановительных работ осматриваем завалы на предмет выживших животных. Многих приходится снимать с привязи, выводить из сараев скот, обессилевший и чудом спасшийся. Некоторых сразу отдаём прямо в руки хозяевам», — подчеркнули в МЧС.

Ситуация в Тулуне

Сильнее остальных районов Иркутской области пострадал город Тулун. Там же расположен штаб по управлению группировкой войск, помогающей в ликвидации последствий ЧП. Несмотря на то что все реки Иркутской области вошли в свои русла и вода продолжает снижаться, Тулун остаётся единственным подтопленным населённым пунктом области.

Для ликвидации последствий во вторник, 9 июля, в город прибыли почти 60 единиц специальной техники.

«В составе колонны — экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

В их задачи входят восстановление 6 км автодорог и подъездов к подтопленным домам, а также восстановление и наращивание берегового защитного вала.