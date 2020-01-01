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Рабочие планы Путина на 2020 год. Акцент на 75-летии Победы

01 января 2020, 11:54  •  20 • Политика

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Дела внутри страны и множество мировых проблем придадут рабочему графику президента России Владимира Путина на 2020 год традиционно плотный и насыщенный характер. Главным событием станет празднование 75-летия Победы в Москве.

Одна на всех

Глава государства уверен, что празднование юбилея Победы будет всенародным и торжественным. "Для всех граждан России это святой праздник, символ мужества и героизма нашей армии, флота, всего нашего народа", - убежден Путин.

Главными героями, несомненно, станут ветераны. Их будут ждать на Параде 9 мая в Москве и чествовать по всему миру. А президент дал указание продумать дополнительные меры помощи и поддержки.

Разделить радость праздника с россиянами Путин пригласил руководителей десятков стран. Многие уже подтвердили участие, решения других Москва пока не получила. Например, президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал заинтересованность в поездке в российскую столицу, но позволят ли график и внутриполитические соображения главе американской администрации совершать визит, пока не известно.

Организуя масштабные юбилейные торжества в честь юбилея Победы, Россия намерена во всеуслышание заявить: "Мы помним!"

Увы, но как десятилетия назад советский народ был вынужден защищать страну от агрессора, так теперь России приходится отстаивать память о тех событиях. "Решительно и твердо защищать правду о войне" намерен и Путин. В конце минувшего года он методично и с архивными документами на руках возвращался к резкой критике тех, кто пытается переписать историю. Российский лидер также обещал, что вскоре напишет и опубликуют статью о событиях, предшествовавших Второй мировой войне.

Внутри страны

Впрочем, до и после Дня Победы у Путина будет много других дел внутри страны. Одним из первых станет оглашение послания Федеральному собранию, которое уже назначено на 15 января. Как говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, предметная работа над содержанием этого программного документа, в котором президент обозначает цели и задачи на ближайшее будущее, началась в декабре. Однако содержание послания никогда не разглашается Кремлем заранее.

В "обязательную программу" внутрироссийских дел президента на год всегда входят заседания Госсовета, всевозможных советов и комиссий при главе государства; также несколько раз в год президент принимает верительные грамоты новых зарубежных послов в РФ, вручает госнаграды особо отличившимся соотечественникам, присваивает звания военным. Регулярно проходят совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности и кабинета министров, парламентскими партиями и бизнесменами, личные встречи с губернаторами. Как правило, не реже одного-двух раз в месяц он отправляется в командировки по стране.

Судя по всему, не намерен Путин отказываться и от двух традиционных больших форматов выступлений - "Прямой линии", когда к президенту в прямом телеэфире обращаются граждане, и большой пресс-конференции. Обычно диалог с россиянами приходится на конец весны - начало лета, большая пресс-конференция, подводящая итоги года, - на декабрь.

На особом контроле главы государства останется и выполнение национальных проектов, старт которым был дан майским указом 2018 года.

Ближайшие планы

График согласованных и объявленных международных контактов российского лидера на 2020 год начнется с поездки в Турцию. Как говорил Песков, Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в первой декаде января 2020 года для участия в церемонии запуска газопровода "Турецкий поток", а МИД Турции уточнял, что эта церемония намечена на 8 января. Впрочем, у лидеров будут и другие темы для беседы, среди которых не только урегулирование в Сирии, но и кризис в Ливии.

В январе Путина ждут и в Израиле, где чтут и берегут память о Второй мировой войне, так же, как и в России. Российский лидер обещал, что приедет в Иерусалим, где запланировано открытие мемориала жертвам блокады Ленинграда, пройдут мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и ко дню памяти Холокоста. Всемирный форум памяти Холокоста назначен на 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем".

Ранее Песков говорил ТАСС, что прорабатывается и визит президента РФ 23 января в палестинский Вифлеем.

Возможные поездки

Кремль имеет множество и других приглашений, которыми глава российского государства может воспользоваться в 2020 году. Так, между Москвой и Нью-Дели в последние годы установилась практика ежегодных обменов визитами на высшем уровне, и в начавшемся новом году наступает очередь Путина ехать в Индию.

Также государственного визита президента РФ в 2020 году ожидает Пекин. Президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина связывают весьма теплые отношения, а диалог ведется на постоянной основе.

А еще главу российского государства ждут в Непале, Молдавии, на Кубе, в Армении, в Болгарии, в Республике Корея, в Боливии, Египте, Казахстане и других странах.

Многосторонние форматы

Как обычно, в 2020 году ожидает Путина и череда крупных международных саммитов. Так, следующая встреча G20 должна пройти в столице Саудовской Аравии в Эр-Рияде 21-22 ноября, а очередной саммит АТЭС под председательством Малайзии состоится 11-12 ноября 2020 года в городе Путраджая. В ноябре 2019 года саммит АТЭС должен был состояться в Чили, однако президент этой южноамериканской страны Себастьян Пиньера отменил его из-за внутриполитической ситуации, сопровождавшейся массовыми акциями протеста после попытки повысить цену на проезд в общественном транспорте.

Менее масштабные, но не менее важные встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Во время председательства России в БРИКС в 2020 году ставятся задачи разработать и согласовать контртеррористическую стратегию "пятерки", обновить концепцию экономического партнерства с учетом произошедших изменений в мире и новых тенденций, провести работу над рядом соглашений. Сам Путин говорил, что во время российского председательства запланировано порядка 150 мероприятий разного уровня, объединенных общим девизом "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста". РФ, как планируется, пригласит на саммит БРИКС страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

Председательство в СНГ в 2020 переходит к Узбекистану, в ЕАЭС - к Белоруссии, соответственно, в этих странах пройдут следующие встречи на высшем уровне этих интеграционных объединений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже пригласил коллег по Евразийскому экономическому союзу в Минск в мае.

Еще один традиционный формат на постсоветском пространстве, в котором участвует глава российского государства, - ежегодные Форумы межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В 2020 году эта встреча будет посвящена экологической проблематике и пройдет в городе Кокшетау Акмолинской области Казахстана.

Урегулирование кризисов

Российский лидер активно участвует в нескольких многосторонних форматах, нацеленных на урегулирование кризисов в различных странах. Среди них, в частности, встречи РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. РФ, Германия, Украина и Франция задействованы еще в одном миротворческом формате - "нормандском" - по урегулированию ситуации на Украине. Однако пока нет ясности по поводу следующих встреч в таких составах.

Экономические форумы

Путин никогда не пропускает крупные международные экономические форумы, проходящие в России. Запланировано, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в северной столице 3-6 июня, Восточный экономический форум - во Владивостоке 2-5 сентября. Президент РФ уже пригласил на эти встречи представителей стран БРИКС. Страной-гостем ПМЭФ станет Катар.

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