Рабочие места мигрантов должны быть освобождены для граждан России - депутат Анохин

Показатели безработицы в России в апреле этого года достигли рекордных значений за все последние годы. Негативную тенденцию можно изменить, например, создав в России институт общественной службы, а также перечень подпадающих под него профессий. Это могут быть повара, строители или, например, охранники. Причём приоритет в трудоустройстве должен отдаваться именно гражданам России.

Федеральный проект закона подготовил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин, пишут News.ru со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении. Анохин полагает, что рабочие места, занятые сегодня мигрантами, будут жизненно необходимы гражданам России. В первую очередь за гражданами России следует "забронировать" профессии в детских образовательных учреждениях, считает депутат. Это могут быть нянечки, охранники, повара. Что касается строительной сферы, там особое внимание следует обратить на работы, проводимые за бюджетные деньги.

Работающие по трудовому договору на местах из перечня будут считаться общественными служащими, продолжает Анохин в документе. Он полагает необходимым предоставить таким людям социальные гарантии.

Ранее о необходимости "бронирования" рабочих мест, занятых мигрантами, говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев.

"Мы должны помнить, что мы выйдем из этой ситуации (из пандемии. - Ред.) с большим количеством наших собственных безработных. Лучшее место, где эти люди могут работать, - это инфраструктурное строительство, дорожное строительство, сфера ЖКХ, инфраструктура. То есть там, где сейчас заняты приглашённые к нам гастарбайтеры. Соответственно, должна быть проведена масштабная проверка в отношении тех, кто находится здесь и имеет работу", - подчёркивал Малофеев в эфире "Царьград. Главное".