Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Президент Приднестровья: «Тирасполь ждёт российские паспорта»
Трагедия за семью печатями: что известно о ЧП в Североморске? Вечер с Соловьевым...
С третьей попытки: как Трамп организует военный парад в центре Вашингтона
«Грабеж»: Эрдоган об отказе США отдать F-35
Главная / В России

Рабочая ситуация: Минтруд прояснил позицию по списку запрещённых для женщин профессий

04 июля 2019, 19:24  •  34 • В России
Минтруд работает над списком профессий, в которых предусмотрены ограничения применения труда женщин. Об этом сообщили RT в ведомстве. Сейчас в перечне, утверждённом почти 20 лет назад, 456 позиций. Как подчеркнули в Минтруде, список меняется с учётом факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщин и их организм в целом. Ранее сообщалось, что после пересмотра правил женщинам позволят работать в том числе водителями большегрузных автомобилей, машинистами электропоездов и слесарями по ремонту автомобилей.
 
Сотрудница в сборочном цехе на площадке по строительству инновационных поездов нового поколения «Москва» на предприятии АО «Метровагонмаш» (входит в состав «Трансмашхолдинга») РИА Новости © Григорий Сысоев
 

В Министерстве труда РФ прокомментировали RT информацию о новом перечне работ и должностей, запрещённых для женщин.

Согласно заявлению ведомства, в настоящее время продолжается работа по актуализации перечня специальностей, где ограничено применение труда женщин.

В пресс-службе Минтруда заявили, что СМИ распространили информацию из устаревшей редакции документа. Уточняется, что в настоящее время Минтруд ведёт доработку проекта приказа с учётом предложений профсоюзов и работодателей.

«В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин. Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдалённые последствия», — рассказали RT в ведомстве.

В этих вопросах следует опираться на мнение профсоюзов, которые защищают права работников, считает заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

«Думаю, что принятие этого перечня было, естественно, согласовано с профсоюзами и обсуждалось на трёхсторонней комиссии, в которой участвуют и профсоюзы, и работодатели, и правительство», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его мнению, в процессе принятия решения о том, какие профессии нужно убрать из списка или в него добавить, необходимо смотреть на развитие технологий и условия труда.

«Необходимо убедиться, что эти условия труда будут безопасны для работников, которые находятся на данном рабочем месте», — заключил депутат.

Большегрузные автомобили и корабли

Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил о новом перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.

Напомним, что феврале 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что список запрещённых для женщин профессий следует пересмотреть.

«Этот перечень, безусловно, должен пересматриваться, какие-то профессии оттуда должны уходить, потому что условия труда улучшаются. Но это никогда не будет входить в полномочия работодателя, я надеюсь», — приводит его слова ТАСС.

По информации издания, в пересмотренный перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд. Предыдущая версия документа 20-летней давности насчитывала 456 профессий. Сообщалось, что обновлённый документ должен вступить в силу в 2021 году.

  • Дальнобойщица Евгения Маркова
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Издание сообщило, что в случае одобрения нового перечня женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей (грузоподъёмность более 2,5 т), членами палубной команды судов всех видов флота, парашютистами, машинистами электропоезда, слесарями по ремонту автомобилей и трактористами-машинистами.

Вместе с тем, по информации РБК, определённые виды трудовой деятельности будут ограничены для женщин. В качестве примера издание упоминает работу на химических производствах (производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода), открытые горные работы, работы на поверхности шахт и рудников, литейные и сварочные работы и т. д.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с RT отметил, что система ограничений применения труда женщин в отдельных профессиях направлена на сохранение жизни и здоровья не только женщины, но и её будущих детей.

«Естественно, остаются под запретом те профессии, которые в силу условий труда оказывают непосредственное влияние разрушительного характера на организм женщины в целом и её репродуктивную систему в частности», — сказал эксперт.

По его словам, речь преимущественно идёт о тех профессиях, где на человека оказывается непосредственное химическое влияние, физическое влияние, например сверхжаркая температура или повышенная возможность получить травму, а также всё, что связано с тяжёлым химическим трудом.

Сафонов отметил, что из списка запрещённых исключаются профессии, которые меняют своё содержание. Он подчеркнул, что со временем в ряде работ устраняются тяжёлые условия труда.

«Естественно, это и управление транспортом, автомобилем. Потому что мы можем себе представить, что такое была фура ещё лет 10—15 назад, — это требовало, опять же, очень больших физических усилий. Кроме того, случались различные поломки, водители сталкивались с бытовой неустроенностью и другими проблемами», — сказал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
04 июля 2019, 12:54
«Сел в двадцать, выйду в тридцать»: как молодые люди становятся закладчиками наркотиков
03 июля 2019, 22:24
Минобороны опубликовало фамилии моряков, ценой собственных жизней спасших коллег и корабль
04 июля 2019, 08:09
Владимир Путин: Россия тратит на оборону 48 млрд долларов, а США более 700. Какая здесь может быть гонка вооружений?
04 июля 2019, 14:39
Про «шакалов» и героев
03 июля 2019, 23:54
«Были истинными патриотами»: Минобороны России опубликовало имена и звания погибших подводников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2019, 08:24
"Россия — оккупант". На что рассчитывают в Грузии?
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся" Меркель
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
29 июня 2019, 22:24
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
03 июля 2019, 01:24
В гибели 14 моряков замешаны США? В Америке связали экстренное возвращение вице-президента с трагедией в России
27 июня 2019, 18:39
Операция, предоставившая Москве критические технологии радара MFAS и сорвавшая удар по Ирану
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.