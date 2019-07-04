Рабочая ситуация: Минтруд прояснил позицию по списку запрещённых для женщин профессий

Минтруд работает над списком профессий, в которых предусмотрены ограничения применения труда женщин. Об этом сообщили RT в ведомстве. Сейчас в перечне, утверждённом почти 20 лет назад, 456 позиций. Как подчеркнули в Минтруде, список меняется с учётом факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщин и их организм в целом. Ранее сообщалось, что после пересмотра правил женщинам позволят работать в том числе водителями большегрузных автомобилей, машинистами электропоездов и слесарями по ремонту автомобилей.

Сотрудница в сборочном цехе на площадке по строительству инновационных поездов нового поколения «Москва» на предприятии АО «Метровагонмаш» (входит в состав «Трансмашхолдинга») РИА Новости © Григорий Сысоев

В Министерстве труда РФ прокомментировали RT информацию о новом перечне работ и должностей, запрещённых для женщин.

Согласно заявлению ведомства, в настоящее время продолжается работа по актуализации перечня специальностей, где ограничено применение труда женщин.

В пресс-службе Минтруда заявили, что СМИ распространили информацию из устаревшей редакции документа. Уточняется, что в настоящее время Минтруд ведёт доработку проекта приказа с учётом предложений профсоюзов и работодателей.

«В текущей редакции проекта актуализированного перечня содержится 100 производств, работ и должностей (профессий), на которых ограничивается применение труда женщин. Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдалённые последствия», — рассказали RT в ведомстве.

В этих вопросах следует опираться на мнение профсоюзов, которые защищают права работников, считает заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

«Думаю, что принятие этого перечня было, естественно, согласовано с профсоюзами и обсуждалось на трёхсторонней комиссии, в которой участвуют и профсоюзы, и работодатели, и правительство», — сказал парламентарий в беседе с RT.

По его мнению, в процессе принятия решения о том, какие профессии нужно убрать из списка или в него добавить, необходимо смотреть на развитие технологий и условия труда.

«Необходимо убедиться, что эти условия труда будут безопасны для работников, которые находятся на данном рабочем месте», — заключил депутат.

Большегрузные автомобили и корабли

Ранее РБК со ссылкой на проект приказа Минтруда сообщил о новом перечень работ и должностей, запрещённых для женщин.

Напомним, что феврале 2018 года глава Минтруда Максим Топилин заявил, что список запрещённых для женщин профессий следует пересмотреть.

«Этот перечень, безусловно, должен пересматриваться, какие-то профессии оттуда должны уходить, потому что условия труда улучшаются. Но это никогда не будет входить в полномочия работодателя, я надеюсь», — приводит его слова ТАСС.

По информации издания, в пересмотренный перечень войдут 98 видов работ, на которых будет ограничен женский труд. Предыдущая версия документа 20-летней давности насчитывала 456 профессий. Сообщалось, что обновлённый документ должен вступить в силу в 2021 году.

Дальнобойщица Евгения Маркова

РИА Новости

© Алексей Куденко

Издание сообщило, что в случае одобрения нового перечня женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей (грузоподъёмность более 2,5 т), членами палубной команды судов всех видов флота, парашютистами, машинистами электропоезда, слесарями по ремонту автомобилей и трактористами-машинистами.

Вместе с тем, по информации РБК, определённые виды трудовой деятельности будут ограничены для женщин. В качестве примера издание упоминает работу на химических производствах (производство и применение ртути, фосфора, хлора, йода), открытые горные работы, работы на поверхности шахт и рудников, литейные и сварочные работы и т. д.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с RT отметил, что система ограничений применения труда женщин в отдельных профессиях направлена на сохранение жизни и здоровья не только женщины, но и её будущих детей.

«Естественно, остаются под запретом те профессии, которые в силу условий труда оказывают непосредственное влияние разрушительного характера на организм женщины в целом и её репродуктивную систему в частности», — сказал эксперт.

По его словам, речь преимущественно идёт о тех профессиях, где на человека оказывается непосредственное химическое влияние, физическое влияние, например сверхжаркая температура или повышенная возможность получить травму, а также всё, что связано с тяжёлым химическим трудом.

Сафонов отметил, что из списка запрещённых исключаются профессии, которые меняют своё содержание. Он подчеркнул, что со временем в ряде работ устраняются тяжёлые условия труда.

«Естественно, это и управление транспортом, автомобилем. Потому что мы можем себе представить, что такое была фура ещё лет 10—15 назад, — это требовало, опять же, очень больших физических усилий. Кроме того, случались различные поломки, водители сталкивались с бытовой неустроенностью и другими проблемами», — сказал эксперт.