Рабочая поездка Путина на Дальний Восток продлится с 1 по 4 сентября

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний восток продлится с 1 по 4 сентября. В рамках визита глава государства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе Кремля.

«С 1 по 4 сентября президент России совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ (Владивосток), в ходе которой примет участие в VI Восточном экономическом форуме, тема которого в этом году — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире», — указано в сообщении.

Так, 1 сентября российский лидер посетит Всероссийский детский центр «Океан». Там пройдет приуроченная ко Дню знаний встреча президента со школьниками, которые стали победителями олимпиад и конкурсов по культуре, искусству, науке и спорту.

Помимо этого, Путин поприсутствует на церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями-учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», которая пройдет в видео-формате. Также с участием главы государства состоится церемония открытия социальных объектов образования в Дагестане. Кроме того, намечается рабочая встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября Путин посетит Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов.

«Позже на площадке ВЭФ Путину будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОР, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока», — добавили в Кремле.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Его главная тема — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Деловая программа включает в себя четыре тематических блока: «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток — новые вызовы и возможности», «Общая ответственность в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ».

26 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин очно примет участие в «пленарке» форума. По его словам, предусмотрен формат «смешанной пленарки», то есть президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией.

17 августа вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что участие в форуме подтвердила 51 страна.