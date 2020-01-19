Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, предложит вариант изменений в основной закон государства. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление сопредседателей группы.

«Следующая задача рабочей группы — анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России. Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы», — отмечается в документе.

Сопредседатели отметили, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ (государственно-правовым управлением) президента России с сопредседателями рабочей группы».

Отмечается, что рабочая группа работает над юридическим оформлением этих инициатив — совместно с ГПУ она в короткие сроки «отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта».

Внести изменения в основной закон страны Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства призвал закрепить в Конституции ее приоритет в правовом пространстве страны, утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление роли Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

В тот же день Путин подписал указ о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Источники утверждают, что всероссийское голосование по внесению изменений может состояться до мая текущего года.