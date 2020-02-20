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Рабочая группа попросит увеличить сроки внесения нового КоАПа в Госудму

20 февраля 2020, 04:09  •  38 • Политика
Рабочая группа обратится к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой перенести на два месяца сроки внесения нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в кабмин и Госудму, сообщили 19 февраля журналистам в пресс-службе Минюста России по итогам рабочего совещания по проекту нового КоАП.
«Участники рабочего совещания вышли с инициативой обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о корректировке сроков внесения законопроектов в правительство с марта 2020 года на май 2020 года и внесения в Государственную думу — с апреля 2020 года на июнь 2020 года», — цитирует ТАСС представителей министерства. Позицию Минюста разделили и члены Федерального Собрания, принимавшие участие в совещании.
В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.
30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Он был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Проект предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут исходя из тяжести содеянного. Кроме того, уменьшится число видов административных правонарушений. Авторы концепции в том числе предлагали не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. Размер штрафа предлагается определять, учитывая характер противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда.

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