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Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

19 января 2020, 18:39  •  48 • Политика

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ выработает и оформит механизм общероссийского голосования как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении группы, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Кроме того, нам предстоит выработать и юридически оформить механизм общероссийского голосования по тому пакету законодательных инициатив, которые разработаны как в рамках президентского законопроекта, так и пакета поправок в Конституцию, предложенных членами нашей рабочей группы", - говорится в документе.

Рабочая группа не будет затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие "магистральных линий", обозначенных президентом Владимиром Путиным, отмечается в заявлении.

"Следующая задача рабочей группы - анализ и систематизация поступающих через ее членов предложений в развитие магистральных линий, обозначенных президентом России. Не затягивая данный процесс, мы внесем на рассмотрение Федерального собрания Российской Федерации собственный пакет предложений от имени рабочей группы", - говорится в документе.

В заявлении сопредседателей также говорится, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России, "были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ президента России с сопредседателями рабочей группы". "Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта", - отмечается в документе.

Глава государства 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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