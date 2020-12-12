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Рабочая группа и ряд поручений: Мишустин взял под контроль ситуацию с ценами на продукты

12 декабря 2020, 18:00  •  60 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Кроме того, премьер поручил Минсельхозу вместе с Минфином подготовить «дорожную карту» по созданию единого справочника-каталога таких товаров. О необходимости отреагировать на рост цен на базовые продукты питания ранее заявил президент России Владимир Путин.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В состав группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

Кроме того, в её состав включены помощник председателя правительства Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.

Премьер также поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, отметив, что будет лично следить за ситуацией с ценами.

«Принять меры по ситуации с ценами на продовольственном рынке поручил президент России Владимир Путин. Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль», — уточнили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, для обеспечения мониторинга Минсельхозу вместе с Минфином предстоит до 15 января подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы.

Напомним, 9 декабря в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, и потребовал своевременно реагировать на подобные ситуации. Глава государства отметил, что увеличение стоимости данных товаров не связано с пандемией коронавируса.

«Сахарный песок — Министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%? Слава богу, здесь, как мне докладывают, стабилизация происходит определённая. А подсолнечное масло — 23,8%, и продолжает расти; мука — 12,9% выросла, макаронные изделия — 10,5%; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% — это-то почему?», — заявил президент.

Путин отметил, что причиной является динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности. 

«Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», — подчеркнул российский лидер.

Позже на заседании правительства Михаил Мишустин отметил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию». По его словам, тенденция подорожания ряда товаров была заметна ещё осенью, однако ведомства не приняли необходимые меры. 

Мишустин сообщил, что подписал постановление о повышении пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с нового года, что позволит снизить объём продаж в другие страны и сдержать рост цен. Он также попросил министров предложить дополнительные меры. Премьер также предостерёг производителей и торговые сети от попыток нажиться на людях при формировании цен на продукты.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вопрос с корректировкой цен будет решен «весьма оперативно». Он уточнил, что информацию о сложившейся ситуации Путин получает не только от ведомств, но и непосредственно от граждан, которые начали направлять главе государства свои обращения перед предстоящей пресс-конференцией. 

Отвечая на вопрос, видят ли в Кремле необходимость сдерживать цены на продукцию, в том числе российских производителей, Песков отметил, что отечественная продукция не может так дорожать.

«Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», — отметил Песков.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, комментируя ситуацию, заявил об отсутствии объективных предпосылок для роста цен на продукты, и предположил, что ряд производителей на фоне пандемии решили получить дополнительную прибыль. Замглавы ведомства подчеркнул, что «никто этого не допустит».

«Этого не случилось весной этого года и не случится сейчас», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

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