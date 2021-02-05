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Рабинович: В Украине готовят силовой переворот
05 февраля 2021, 19:00 • 111 • Украина
Нардеп считает, что политики не смогут "отдать власть" после выборов.
Нардеп Вадим Рабинович заявил о подготовке в Украине силового переворота. Об этом он заявил на телеканале News One.
По словам Рабиновича, в стране есть политические силы, которые заинтересованы в таком сценарии. Нардеп считает, что политики не смогут "отдать власть" после выборов.
"Потому что раскроется все - от забора на миллиарды, которым обнесли страну и которого нет, до Яценюка, который прыгал сегодня в Вашингтоне и Майами с водных горок в красных трусах. Вот все это всплывет наружу, и они сядут в одну большую камеру" , - сказал Рабинович.
Для выхода из ситуации политики проведут силовой переворот и выведут на улицы "зажженный народ", считает нардеп. "К этому надо отнестись не просто серьезно - надо понять, что у них (политиков - прим. Ред.) Другого выхода нет", - отметил он.
Ранее нардеп Сергей Лещенко заявлял, что у главы МВД Арсена Авакова очень большие политические амбиции. Также он обладает всеми "силовыми инструментами" для захвата власти в Украине и госпереворота. У Лещенко были реальные основания так говорить, уверен Рабинович. Он призвал СБУ и Генпрокуратуру проверить слова своего коллеги.
В качестве примера нардеп напомнил о боеприпасах из зоны АТО, которые нашли на базе полка Днепр-1. По словам нардепа, многие батальоны стали "просто крупными банд-формированиями", а в стране много нелегального оружия.
"Там все перемешано - уголовники и "патриоты". Но нас должно волновать другое: СБУ не просто изъяло это оружие, по моей информации. Это оружие должны были переправить в Киев", - сообщил Рабинович.
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