Украина может не мечтать о вступлении в НАТО, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Госдепартамент США прямо объявил, что у Украины не получится стать частью НАТО в ближайшие десять лет. А президент США Джо Байден добавил, что Пентагон не станет воевать за Украину.

В Киеве отреагировали на это сообщение. Украинский депутат Рабинович заметил, что Киев выставил себя "полоумным на весь мир".

Не просто нас послали, потому что неудобно, всё-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите. А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром,

- сказал Рабинович.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, при каком условии Украина и Грузия могут оказаться в альянсе. Он напомнил, что этим странам действительно обещали членство, и выдвинул главное условие.