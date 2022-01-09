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Рабинович расшифровал сигнал НАТО для Украины: "Не просто послали"

09 января 2022, 16:50  •  486 • Политика
Украина может не мечтать о вступлении в НАТО, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.
Госдепартамент США прямо объявил, что у Украины не получится стать частью НАТО в ближайшие десять лет. А президент США Джо Байден добавил, что Пентагон не станет воевать за Украину.
В Киеве отреагировали на это сообщение. Украинский депутат Рабинович заметил, что Киев выставил себя "полоумным на весь мир".
Не просто нас послали, потому что неудобно, всё-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите. А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром,
- сказал Рабинович.
Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, при каком условии Украина и Грузия могут оказаться в альянсе. Он напомнил, что этим странам действительно обещали членство, и выдвинул главное условие.

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