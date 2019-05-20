Рабинович против МВФ: Как убивали экономику Украины

Автор:

Мельников Михаил

Липовый врач и особый депутат

В своём эмоциональном выступлении на одном из украинских телеканалов украинский же депутат Вадим Рабинович констатировал, что экономика Украины действительно больна, но Международный валютный фонд не стал для неё хорошим врачом:

А может, нам такой врач не нужен? Нам надо попрощаться с МВФ и отправить их к себе домой. Этот врач оказался липовым. У него нет диплома, он не знает, как нас лечить.

Напомним, в конце 2018 года МВФ одобрил очередной кредит для Украины в размере 3,9 млрд долларов. Таким образом, Украина, которая не в силах отдать России три занятых Януковичем миллиарда, должна МВФ уже более 10 миллиардов.

Президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Зиновьевич, гражданин Украины и Израиля — депутат от Оппозиционного блока, бывшей Партии регионов, бездарно потерявшей власть в 2014 году. В молодости — расхититель в особо крупных размерах, осведомитель КГБ, в зрелости — человек, которому был запрещён въезд на Украину за «деятельность, наносящую значительные убытки украинской экономике, и в интересах обеспечения безопасности страны». В общем, персонаж весьма несимпатичный. Однако сейчас, за экватором седьмого десятка, этому человеку уже решительно незачем зарабатывать и в некотором смысле нечего терять. А что касается знаний о том, как можно правильно получить и потратить деньги, он даст фору многим.

В. Рабинович. Фото: www.globallookpress.com

Подробности кредита

Любой обычный кредит — оружие, которое способно повернуться в разные стороны. Топором можно построить церковь, а можно рубить головы. Так и с займами: вовремя взятый кредит под разумный процент может дать разгон и малому предприятию, и государственной экономике, а необдуманный потребительский или автомобильный — обернуться десятилетним «Порше» и пожизненной долговой ямой. И, казалось бы, стоит обвинять не столько МВФ, сколько администрацию Порошенко (что отчасти и делает Рабинович), если бы не одно но.

Кредиты МВФ выдаются под очень подробные и жёсткие условия. Если провести аналогию с займами для физических лиц, то это кредит не наличными, а целевой — например, на ремонт. При этом вы должны не просто вернуть долг с процентами, но и выбирать только те плинтуса, обои, технику, которую «порекомендует» кредитор. Более того, вам придётся отчитываться о том, как вы питаетесь и с кем проводите вечера. Заём выдаётся поэтапно, и если, не дай Бог, ламинат окажется не того оттенка, а собеседник — не тех взглядов, то денег больше не дадут, а предыдущий транш «попросят» вернуть в кратчайшие сроки.

На Украине, к которой сам же МВФ декларирует «низкий уровень доверия», это выглядит так: деньги дадут, если страна реорганизует Государственную фискальную службу (аналог нашей ФНС), примет сбалансированный бюджет без дефицита, повысит цены на газ для населения на 23%, а также проведёт антикоррупционную реформу, пункты которой также подробно прописаны экспертами МВФ.

Но, может быть, так и надо? Может, это приведёт к процветанию страны, полной независимости от России и закреплению на европейском пути?

Африканская чума

Фото: www.globallookpress.com

Фото: www.globallookpress.com

Когда вы делаете покупки в каком-нибудь онлайн-магазине, вы смотрите на репутацию этого магазина — рейтинги, отзывы. Когда вы обращаетесь в банк, вы должны иметь представление о том, что этот банк собой представляет. Когда вы берёте кредит в МВФ, вам неплохо бы знать, как сложилась судьба тех, кто делал это до вас.

Сейчас на Lenta.ru — самом аморальном, но одновременно и одном из самых профессиональных СМИ — публикуется история о двух русских парнях, отважившихся на кругосветное путешествие на деревянных велосипедах. Мавритания, Сенегал, Гвинея — описание реалий этих стран впечатляет. Разруха, нищета, проституция, повальная преступность — и это при том, что автор повествования настроен чрезвычайно позитивно.

Так вот, внимание: все эти страны брали кредиты МВФ под социально-инфраструктурные проекты. Так и хочется спросить: что, сынку Мбанга, помогли тебе твои ляхи?

В портфолио МВФ тридцати последних лет нет ни одного прецедента реальной помощи какой-либо тяжелобольной экономике. Под видом целительных операций этот «врач», кажется, втихую удаляет органы своих пациентов.