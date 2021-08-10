Рабинович предложил отправить на следующую Олимпиаду Вятровича и Ницой • 91 • Украина

Народный депутат Украины, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович предложил отправить на следующие Олимпийские игры от Украины бывшего директора Украинского института национальной памяти, а ныне нардепа Владимира Вятровича и детскую писательницу-патриотку Ларису Ницой.



Об этом он написал в соцсети, выражая возмущение травлей, которую организовали представители «партии войны», украинизаторы и патриоты в отношении украинской спортсменки, бронзового призера Олимпийских игр в Токио, легкоатлетки Ярославы Магучих из-за ее совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.



«Я – сопредседатель крупнейшей оппозиционной силы Украины – выражаю свое возмущение тем фактом, что представители так называемого патриотического истеблишмента взялись за настоящую травлю 19-летней героини, спортсменки, которая в условиях тяжелой и напряженной борьбы смогла остаться простым и искренним человеком, которая не побоялась на весь мир продемонстрировать свои искренние чувства», - заявил политик.



Он обратил внимание, что спортсменку травят, гнобят и оскорбляют представители общества, которое, по сути, если и знаменито, то только подобными травлями, и ничем созидательным.



«Меня возмущает тот факт, что так называемые «патриоты», имея колоссальные возможности, за все эти годы во власти ничего (!) не построили, то и дело, что распродают землю, распродают жемчужины промышленности, опустошают страну и карманы людей, задавливая их непосильными тарифами, берутся за воспитательные беседы с теми, кто делает страну лучше, кто приносит настоящую славу Украине и радость миллионам болельщиков!», - отметил Вадим Рабинович.



Он выразил мнение, что «такие патриоты доведут до того, что в стране ни одного спортсмена не останется», не исключив, что это и есть «их истинная цель».



В этой связи Рабинович предложил отправить на следующую Олипиаду «символы» украинизации, войны и патриотизма.



«В таком случае я предлагаю уже на следующую Олимпиаду в Париж отправлять не настоящих атлетов, прославляющих Украину своими достижениями, а таких как Ницой и Вятрович – вот пусть они прыгают, бегают, добывают медали для страны. И тогда все будут «ходить строем», никого не будут «цькуваты» и никому не придется устраивать воспитательные беседы на предмет замера патриотического чувства!», - заявил нардеп.



Вадим Рабинович также подчеркнул, что следует «не патриотически воспитывать граждан, а создавать им достойные условия жизни, не красть из карманов налогоплательщиков деньги, а обеспечивать им нормальное существование, работу, развитие, реализацию и безбедную старость».



«В эти минуты я и мои соратники выражаем полную поддержку мужественной Ярославе Магучих. Мы – партия «ОПЗЖ» – становимся плечом к плечу с украинской спортсменкой и призываем ее не бояться оправдательно-воспитательных бесед с людьми, которые ничего не сделали ни для развития спорта, ни для развития страны!», - резюмировал политик.





Напомним, Магучих и Ласицкене выступали в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020. После соревнований, на которых Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, а Магучих выиграла бронзу, спортсменки по-товарищески обнялись. Украинское патриотическое сообщество и украинская власть взорвались проклятиями и негодованием.



При этом Министерство обороны Украины тут же вызвало легкоатлетку Магучих – младшего сержанта Вооруженных сил Украины – на «воспитательную беседу». Замминистра обороны Украины Анна Маляр сказала, что Мария Ласицкене — действующий капитан Вооруженных сил России, и Ярослава Магучих должна будет объясниться с руководством Минобороны Украины насчет своего «неподобающего поведения с представителем страны-агрессора, кадровым офицером Российской армии». При этом Маляр запуталась в званиях Магучих, назвав ее младшим лейтенантом.



«Это фото вызвало реакцию возмущения в украинском спортивном сообществе. Представляющие Украину на международных соревнованиях спортсмены должны понять, что в Украине продолжается российско-украинская война, которая вводит в общение с россиянами определенные ограничения и нормы ответственности. Дружеские фото украинских спортсменов с россиянами враг может использовать как информационно-психологическое оружие России против Украины. Тем самым Россия показывает, что „их там нет“. Как бы не вышло так, что свои будущие медали младший лейтенант украинской армии Ярослава Магучих будет класть в копилку России», — написала Анна Маляр в Facebook.



19-летняя Магучих в списках личного состава ВСУ значится как младший сержант, и иметь более высокое звание не может в силу отсутствия соответствующего образования и возраста.

Народный депутат Украины, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович предложил отправить на следующие Олимпийские игры от Украины бывшего директора Украинского института национальной памяти, а ныне нардепа Владимира Вятровича и детскую писательницу-патриотку Ларису Ницой.Об этом он написал в соцсети, выражая возмущение травлей, которую организовали представители «партии войны», украинизаторы и патриоты в отношении украинской спортсменки, бронзового призера Олимпийских игр в Токио, легкоатлетки Ярославы Магучих из-за ее совместного фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.«Я – сопредседатель крупнейшей оппозиционной силы Украины – выражаю свое возмущение тем фактом, что представители так называемого патриотического истеблишмента взялись за настоящую травлю 19-летней героини, спортсменки, которая в условиях тяжелой и напряженной борьбы смогла остаться простым и искренним человеком, которая не побоялась на весь мир продемонстрировать свои искренние чувства», - заявил политик.Он обратил внимание, что спортсменку травят, гнобят и оскорбляют представители общества, которое, по сути, если и знаменито, то только подобными травлями, и ничем созидательным.«Меня возмущает тот факт, что так называемые «патриоты», имея колоссальные возможности, за все эти годы во власти ничего (!) не построили, то и дело, что распродают землю, распродают жемчужины промышленности, опустошают страну и карманы людей, задавливая их непосильными тарифами, берутся за воспитательные беседы с теми, кто делает страну лучше, кто приносит настоящую славу Украине и радость миллионам болельщиков!», - отметил Вадим Рабинович.Он выразил мнение, что «такие патриоты доведут до того, что в стране ни одного спортсмена не останется», не исключив, что это и есть «их истинная цель».В этой связи Рабинович предложил отправить на следующую Олипиаду «символы» украинизации, войны и патриотизма.«В таком случае я предлагаю уже на следующую Олимпиаду в Париж отправлять не настоящих атлетов, прославляющих Украину своими достижениями, а таких как Ницой и Вятрович – вот пусть они прыгают, бегают, добывают медали для страны. И тогда все будут «ходить строем», никого не будут «цькуваты» и никому не придется устраивать воспитательные беседы на предмет замера патриотического чувства!», - заявил нардеп.Вадим Рабинович также подчеркнул, что следует «не патриотически воспитывать граждан, а создавать им достойные условия жизни, не красть из карманов налогоплательщиков деньги, а обеспечивать им нормальное существование, работу, развитие, реализацию и безбедную старость».«В эти минуты я и мои соратники выражаем полную поддержку мужественной Ярославе Магучих. Мы – партия «ОПЗЖ» – становимся плечом к плечу с украинской спортсменкой и призываем ее не бояться оправдательно-воспитательных бесед с людьми, которые ничего не сделали ни для развития спорта, ни для развития страны!», - резюмировал политик.Напомним, Магучих и Ласицкене выступали в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020. После соревнований, на которых Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, а Магучих выиграла бронзу, спортсменки по-товарищески обнялись. Украинское патриотическое сообщество и украинская власть взорвались проклятиями и негодованием.При этом Министерство обороны Украины тут же вызвало легкоатлетку Магучих – младшего сержанта Вооруженных сил Украины – на «воспитательную беседу». Замминистра обороны Украины Анна Маляр сказала, что Мария Ласицкене — действующий капитан Вооруженных сил России, и Ярослава Магучих должна будет объясниться с руководством Минобороны Украины насчет своего «неподобающего поведения с представителем страны-агрессора, кадровым офицером Российской армии». При этом Маляр запуталась в званиях Магучих, назвав ее младшим лейтенантом.«Это фото вызвало реакцию возмущения в украинском спортивном сообществе. Представляющие Украину на международных соревнованиях спортсмены должны понять, что в Украине продолжается российско-украинская война, которая вводит в общение с россиянами определенные ограничения и нормы ответственности. Дружеские фото украинских спортсменов с россиянами враг может использовать как информационно-психологическое оружие России против Украины. Тем самым Россия показывает, что „их там нет“. Как бы не вышло так, что свои будущие медали младший лейтенант украинской армии Ярослава Магучих будет класть в копилку России», — написала Анна Маляр в Facebook.19-летняя Магучих в списках личного состава ВСУ значится как младший сержант, и иметь более высокое звание не может в силу отсутствия соответствующего образования и возраста. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







91 Источник Похожие новости «Это диверсия – Россию убирают по всем статьям!» Данилов: западных «мастодонтов» пугает успех Зеленского «Шакалы в шароварах гадят по-мелкому». В украинских картах Apple появилась Ичкерия Похищенный Николай Чаус станет могильщиком Владимира Зеленского Украинскую олимпийскую чемпионку унизили по приезду на родину Молдавия получила правительство от Сороса Новости партнеров