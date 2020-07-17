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Рабинович: «отмороженная бригада» превратила Украину в «96-й квартал»
17 июля 2020, 16:00 • 147 • Украина
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Вадим Рабинович заявил, что нынешнюю власть нужно срочно менять.
«Получилось, что они привели к власти абсолютно отмороженную бригаду. Они превратили это все в 96-й квартал и практически уничтожили понятие государственности. Сегодня это уже клоунада высокого уровня, креативные и дегенеративные идеи заменяют государственное строительство», — заявил нардеп под зданием Верховной Рады.
Рабинович привел в пример саммит ЕС, на котором было решено раздать по 20 млрд странам Евросоюза. Эти средства пойдут на обеспечение граждан во время карантина.
«А нам за 2 млрд "поставили раком" всю страну, забрали землю, убили стариков, забрали право учиться, и они еще говорят, что мы нормально живем», — подчеркнул Рабинович.
По его мнению, необходимо срочно менять действующую власть. Также нардеп уверен, что какое бы избирательное законодательство не внедрили «Слуги народа», они проиграют.
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