Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Российские лётчики отомстили в Сирии
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислил...
Главная / Украина

Рабинович: «отмороженная бригада» превратила Украину в «96-й квартал»

17 июля 2020, 16:00  •  147 • Украина

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Вадим Рабинович заявил, что нынешнюю власть нужно срочно менять.

«Получилось, что они привели к власти абсолютно отмороженную бригаду. Они превратили это все в 96-й квартал и практически уничтожили понятие государственности. Сегодня это уже клоунада высокого уровня, креативные и дегенеративные идеи заменяют государственное строительство», — заявил нардеп под зданием Верховной Рады.

Рабинович привел в пример саммит ЕС, на котором было решено раздать по 20 млрд странам Евросоюза. Эти средства пойдут на обеспечение граждан во время карантина.

«А нам за 2 млрд "поставили раком" всю страну, забрали землю, убили стариков, забрали право учиться, и они еще говорят, что мы нормально живем», — подчеркнул Рабинович.

По его мнению, необходимо срочно менять действующую власть. Также нардеп уверен, что какое бы избирательное законодательство не внедрили «Слуги народа», они проиграют.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 15:00
Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН
17 июля 2020, 06:00
Нападение на американскую колонну в Ираке
16 июля 2020, 13:00
«Я обещал»: за памятные медали «75-лет Победы» на украинской таможне задержан экс-замгенедиректора харьковского завода им. Малышева Михаил Исаев
16 июля 2020, 19:00
Монтян: в Донбассе нет российской армии, украинские националисты стреляют по своим согражданам
16 июля 2020, 19:00
Порошенко назвал Бужанского «ничтожеством»
16 июля 2020, 15:00
Даже самым популярным украинским политикам граждане страны склонны, скорее, не доверять
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2020, 00:00
"Сафари на русню" пошло не по плану. Подорвавшихся в Донбассе вычислили по ...
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвине...
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. ...
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", ...
17 июля 2020, 06:00
Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Пл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 10:07
Ужасное безумие: в Германии опубликовали дикий бред о жизни России
11 июля 2020, 19:55
«Шансов спастись в данных обстоятельствах не было»: Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
15 июля 2020, 10:00
"Предательство" Козаком Донбасса – большая игра Путина?
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.