"Зыбучие пески... Рухнет здание": особый взгляд на поправки в Конституцию России

ЦИК России подсчитала 100 процентов протоколов. Новая Конституция России принята. В пользу поправок проголосовали 77,92 процента избирателей. Против высказались 21,27 процента голосовавших.

По предварительным данным, явка на этом голосовании составила 65 процентов.

Напомним, по поправкам, предложенным к внесению в Конституцию России, мы голосовали с 25 июня по 1 июля, с четверга по среду. День в конце срока голосования был выходным.

Процесс голосования и актуальность поправок учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев вместе с ведущим канала Юрием Пронько обсуждал в рамках программы "Царьград. Главное". Собеседники сформировали особый взгляд на поправки и весь процесс обсуждений. Юрий Пронько отметил, что для него, как и для всего православного большинства, основой в предложенном для голосования документе стали вопросы веры Христовой.

"Есть основа - ты стоишь уверенно. Нет основы - зыбучие пески. И всё. Рухнет здание. Поэтому я хотел бы обратить отдельное внимание на вопросы веры Христовой, переданной нашими предками, тысячелетней истории, о которых также говорится в поправках. Наконец-то мы прекращаем делить историю государства на куски. У нас одно Отечество и одна история", - сказал Пронько.

Константин Малофеев согласился с Юрием Пронько, напомнив, что постоянно был в процессе обсуждений поправок в Конституцию России. Он напомнил о ещё одной важной поправке, связанной с русским народом. Вокруг текста поправки были споры, однако надо понимать, что она в том числе является основой.

"Мы ничего не умаляем. Мы считаем, что Российская Империя является настоящей империей именно потому, что она сохраняет все языки своих народов. В отличие от псевдоимперий, где метрополия только унижает колонии, или уничтожает индейцев, как это случилось в Америке. Но и русский язык - наша привилегия. Мы говорим на своём родном языке, и он является государственным. Это дань истории, память о том, как это государство строилось. А ответственностью нашей является то, что мы государствообразующий народ. Значит, мы ответственны за государство больше, чем другие народы. И это тоже очень важно", - подчеркнул Константин Малофеев.

Добавим, журналист Аркадий Мамонтов в беседе с Царьградом отметил важность поправки с упоминанием Бога в Конституции России:

"Это поможет сохранить страну от разного рода исторических обстоятельств, которые ждут нас в будущем. Когда в 1917 году, сто лет назад, произошёл Октябрьский переворот и на территории Российской Империи организовалась новая страна, почти в тех же границах, но с той же имперской идеей, мы столкнулись с отсутствием идеи упоминания Бога в каких бы то ни было документах, - подчеркнул Мамонтов, добавив: - Я думаю, что одной из причин, которые привели к историческому краху такой великой страны, как СССР, стало отрицание Бога, отказ от его помощи, от его покровительства. Только лишь надежда на силу человеческую. Поэтому, скорее всего, то, что было решено в новом варианте Конституции, это правильное решение, мужественное решение, и самое главное, очень своевременное, потому что дальше нас ждут непростые вызовы. В самой ближайшей перспективе. Мы всё это увидим своими глазами".