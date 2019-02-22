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"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России

22 февраля 2019, 14:39  •  43 • Политика
США готовят стратегию "троянского коня" против России и Китая. "Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать", - смеются пользователи соцсетей.
Стратегию "троянского коня" против России и Китая, суть которой заключается в "скрытом вторжении" вглубь территории противника, разрабатывают в США. Соцети с юмором оценили новую американскую задумку.
"Детский сад какой-то... Или с жиру бесятся... Придумывают себе угрозу и под неё создают игру. Звёздные войны поднадоели, захотелось в прошлое вернуться, "коней" оседлать", - комментируют новость пользователи Twitter.
"Будет конь - найдется и уздечка", - шутят пользователи соцсети.
"Это очень смешно. Троянская кобыла, полагаю, Польша и Литва?!" - предполагает один из комментаторов.
"А что в этой стратегии нового? Горбачев - типичный троянский конь", - напоминает другой прозорливый пользователь.
"Вглубь территории - это под землю. Я за!" - намекает на печальную участь вторженцев один из пользователей Twitter.
"Это наверное подкоп, который соединиться с веткой метро", - не соглашается с ним другой.
Напомним, что военный эксперты также высказались по поводу новой стратегии США. Они назвали идею "Троянского коня" вряд ли осуществимой, так Россия и Китай обладают современным оружием, и вторжение окончится, не успев начаться.

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