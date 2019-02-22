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"Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать": Соцсети оценили новую стратегию США против России
22 февраля 2019, 14:39 • 43 • Политика
США готовят стратегию "троянского коня" против России и Китая. "Звёздные войны поднадоели, захотелось "коней" оседлать", - смеются пользователи соцсетей.
Стратегию "троянского коня" против России и Китая, суть которой заключается в "скрытом вторжении" вглубь территории противника, разрабатывают в США. Соцети с юмором оценили новую американскую задумку.
Напомним, что военный эксперты также высказались по поводу новой стратегии США. Они назвали идею "Троянского коня" вряд ли осуществимой, так Россия и Китай обладают современным оружием, и вторжение окончится, не успев начаться.
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