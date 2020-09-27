"Звёздная" атака НАТО на Россию не так страшна. Русские лётчики страшнее

Автор:

Александр Цыганов

Пресса сообщила об этом событии едва ли не дежурно. "Два истребителя Су-27 поднимались в небо над Чёрным морем на перехват двух бомбардировщиков ВВС США, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации, – рассказало, например, агентство РИА "Новости". – Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили две приближающиеся к государственной границе воздушные цели над нейтральными водами Чёрного моря. Для того чтобы опознать их, в воздух подняли два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Чёрного моря,

– говорится в сообщении.

А на самом деле…

Действительно, что в этом нового? Или, тем паче, сенсационного? Да американцы наладились ежедневно к нашим границам шастать! Оно, конечно, наглость – мир защищать от нас, фланируя близ наших же стен и дверей. Будто охранники на зоне, проходящие уставным маршрутом по периметру. Ну, так то американцы. По чужим домам лазить, по ходу дела хозяев убивая, у них – национальный характер. Как с геноцида индейцев повелось, так и остановиться не могут. Слава Богу, есть у нас Су-27, есть ПВО, есть Национальный центр управления обороной. Да и мы немножко есть, и на деле боятся янки до реальных столкновений с русскими доходить. Вон как в Сирии – наглели, наглели на дорогах, пока не донаглелись. Теперь штаны высушили, но уже тихо ходят, только дополнительный контингент из Ирака подбросили. Чтобы гарантированно русских численностью превосходить. Вдруг те испугаются…

На самом деле над Чёрным морем 23 сентября обстановка сложилась весьма взрывоопасная. Кое-кто даже оценил, что здесь собралась крупнейшая авиационная группировка НАТО, быть может, даже за всю историю.

И действительно, достаточно посмотреть на хронологию и динамику, показанную на портале topcor.ru по информации мониторингового ресурса Planeradar.

Итак, в 08:10 мск прилетел самолёт радиолокационной разведки Sentinel R.1 ВВС Великобритании (номер ZJ692, позывной RRR9986).

В 08:45 его дозаправку в воздухе произвёл Boeing KC-135R Stratotanker (номер 58-0113, позывной QID538).

Boeing KC-135R Stratotanker. Фото: Santiparp Wattanaporn / Shutterstock.com

В 09:30 прилетел самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 ВВС США (номер 488CR, позывной DAGGER1). Пролетев над Чёрным морем, он облетел Грузию и даже проник в воздушное пространство Абхазии.

В 10:00 появился самолёт радиолокационной разведки Boeing RC-135W ВВС США (номер 62-4125, позывной R9VDE6X). Одновременно с ним возник патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США, приступив к патрулированию вдоль российского побережья Чёрного моря.

В 10:35 к этому шабашу подключился самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании (номер ZZ664, позывной RRR7266).

Параллельно в районе дельты Дуная висел E-3CF системы АВАКС, а над Днестровским лиманом барражировал ещё один заправщик – Airbus KC2 Voyager ВВС Великобритании.

Сила ведь, а? Если бы не разведчики это были, а боевые самолёты, то вполне законно было бы ожидать так называемой "звёздной" атаки – атаки с разных направлений.

Впрочем, вскоре появились и боевые машины. В 11:10 мск над Европою взвились сразу четыре стратегических бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, вылетевшие с авиабазы Fairford в Великобритании. Пройдя над Европой, они пролетели над территорией Украины, и затем прямо над Одессой то ли один, то ли два из них (разные сведения) сымитировали ракетно-бомбовый удар.

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress. Фото: sam-whitfield1 / Shutterstock.com

Сама природа и предназначение B-52H не позволяют гадать, по кому и какой был отрепетирован удар. По России и ядерный. Скорее всего, изображались маломощные ядерные заряды, с которыми американцы носятся как с писаной торбой, отчего-то веря, что их использование не приведёт к полномасштабному ответному удару со стороны России.

Ах, да, деталька забавная: во время пролёта американских ядерных стратегов над Украиной посольство США в Киеве рекомендовало гражданам махать им приветственно ручками. Ну, всё правильно – ядерный удар по Крыму или Ростову-на-Дону ничем не страшен свидомому населению. И ответа никакого не будет. Поприветствуем освободителей, паньство!

Проверка перед войной

Как уже писал Царьград, опираясь на твёрдое мнение военных профессионалов, подобного рода дерзкие операции воздушных сил НАТО возле наших границ, да с использованием такой несомненной угрозы, какой по определению являются стратегические бомбардировщики B-52, означают только одно. А именно: НАТО всеми силами добивается возможно более полного вскрытия частот, на которых способны отслеживать врага русские РЛС в реальных боевых условиях. Это стратегической важности информация: ведь при нанесении первого обезоруживающего удара по системам ПВО/ПРО блокирование облучения радарами позволит системно снизить число потерь в самолётах первой волны.

Оттого и так много разведчиков трутся возле наших границ – ожидают, что и как включится, когда В-52 покажут готовность стрелять по России. А не включить – тоже вилы. Хоть война вроде бы и не на повестке дня, но что там реально варится в головах западных варваров в каждый данный момент, предугадать очень трудно. Помнится, 21 июня 1941 года войной тоже пахло, но она тоже всё же казалась не завтрашней реальностью.

К тому же того же 23 сентября на Украине проходила активная фаза учений "Объединённые усилия", проводимых совместно с войсками стран НАТО. Как дали понять сами чересчур трепливые в жажде перемог власти незалэжной, это должна быть демонстрация силы в ответ на российские учения "Кавказ-2020".

Перемоги, конечно, получались, как обычно – немедленно переходящие в зраду. Ну, например, очень хотел лично президент Украины посмотреть – и показать надменному соседу, – как хорошо и опасно для москалей стреляет поставленный из Америки противотанковый комплекс "Джавелин". Но крокодил опять не выловился и кокос не вырос: "Джавелин" только пошипел, но не вылетел. Отчаянно опозорив опять киевского президента и украинскую армию.

Ещё одну зраду устроило министерство обороны Британии. В Николаевской области высадился английский парашютный десант. На сие устрашающее зрелище также приехал посмотреть президент Зеленский. Посмотрел. А англичане возьми и похвастайся публично, что, мол, их парашютисты высадились на "заднем дворе России". Примечательная характеристика Украины, не находите?

Турция обостряет конфликт Армении и Азербайджана. Но и Россия не будет молчать Легенда учений тоже характерна: некий противник совершил вооружённую агрессию против Украины. А Украина, соответственно, обороняется с помощью сил НАТО. То есть опять никуда ходить не надо за ответом, кто этот гад, что хочет прервать мирный труд незалежных трудящихся. И вот какое должно быть испытание для нервов русских расчётов ПВО, когда с украинской территории американские "стратеги" нацеливаются крылатыми ракетам в сердце России?

Хотя, признаться честно, ещё одно событие этих дней заставляет верить, что нервы те – крепкие, а запугать русских никакой смешной английский десант не может. Просто получилось, как в той песне Высоцкого: "…где такие злые бесы – чуть друг друга не едят". Судя по аудиозаписи переговоров лётчиков и служб сопровождения полёта, потеря спарки Су-30М2 в небе над Тверской областью в учебном бою с истребителем Су-35С 22 сентября объясняется тем, что его попросту… сбили. Очередью из авиационной пушки. Которая сработала вместо фотопулемёта.

Су-30М. Фото: MOD Russia / Globallookpress

"Доложите, что случилось?", – звучит на записи вопрос.

"У 348 сработала пушка на выстрел", – даётся ответ.

Сделал лётчик кадр, ничего не скажешь… Стоимостью поболее миллиарда рублей будет...

Военные специалисты, опрошенные Царьградом, затруднились ответить, как такое стало возможно. Ну, то есть понятно, что есть вина наземных служб, не заблокировавших возможность стрельбы из штатной для Су-35С пушки ГШ-30-1. Их не разряжают между полётами, там просто переключатели должны стоять в соответствующем положении. Возможно, есть вина лётчика, что не проверил оружие. Но официальные органы пока никаких комментариев не дают – а то и не дадут вовсе, – так что реальную причину, приведшую к аварии, заочно определить трудно.

Но главное, что экипаж Су-30 не пострадал, лётчики катапультировались и благополучно приземлились.

А теперь внимание, вопрос! Дано: русский лётчик на сверхманёвренном истребителе, с высокой вероятностью прошедший через небо Сирии, показывает великолепный стиль владения самолётной пушкой. Да в бою, пусть и учебном. Да на скорости. И то, что это "дружественный огонь", который случается во всех армиях мира, физически картину не меняет. А она показывает, что это лётчик, случись ему патрулировать воздушную границу над Чёрным или Балтийским морем, при любом манёвре натовского коллеги, который он сочтёт угрожающим ему или его стране, легко сшибёт вражеский самолёт. Даже не трогая свои ракеты. Просто из пушки.

Американцы точно уверены, что им хочется дальше провоцировать русскую ПВО?