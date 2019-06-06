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"Звуки взрывов… мины и "Грады": Дети из Дебальцево откровенно рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

06 июня 2019, 05:54  •  38 • В мире
Дети из Дебальцево знают о войне не понаслышке: они рассуждают о звуках взрывов и обстрелах из минометов и "Градов". Каратели ВСУ сделали так, что все это стало страшным элементом повседневности для ребят, а те откровенно рассказали о своей жизни под постоянными обстрелами.
Рассказы ребят, живущих в Дебальцево и посещающих местную школу, опубликовал портал "Донбасс Сегодня". Рассказ Анастасии В. поразителен рассуждениями девочки – в своем юном возрасте она уже на себе прочувствовала, что такое конфликт внутри страны.
"В особенности жестока гражданская война, когда враждуют люди, ещё вчера бывшие родными друг другу", - пишет школьница. Она упоминает, что в конце июля 2014 года война пришла в ее город.
Сперва был разрушен местный рынок. "На следующее утро около четырёх часов я услышала звуки взрывов. Они были слышны до конца лета", - леденяще буднично описывает те события Анастасия.
Она вспоминает, как приходилось сидеть без электричества (его бесперебойную подачу восстановили уже после формирования ДНР), бегство из города большинства жителей. В бомбоубежищах, где девочка пережидала обстрелы ВСУ, почти не осталось детей…
Игорь В. был в Москве, когда на его родине началась война. Он приехал в Дебальцево, когда уже месяц город обстреливался ВСУ. Каждый вечер, вспоминает мальчик, люди шли в бомбоубежища, чтобы не погибнуть: обстрелы были ежедневными. Игорь научился распознавать звуки разных снарядов...
"6 февраля 2015 года в 6 часов утра неожиданно начали обстреливать Толстовку крупнокалиберными минами и "Градами". Тогда нам попали возле двора и пробили трубу с водой - она начала течь", - вспоминает те жуткие дни подросток.
Однажды семье школьника пришлось на три месяца уехать из города, поскольку каратели озверели тогда особенно сильно. По возвращению оказалось, что дома забыли кота – животное все это время пробыло в одиночестве. К счастью, питомец остался невредим.

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