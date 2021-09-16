"Звуки войны можно услышать через границу": Польше и Литве предсказали "нападение России"

Россия занимается подготовкой вторжения в Литву и Польшу, пишет британская The Sun. "Рокочущие звуки войны со стороны России и Белоруссии можно услышать через нашу восточную границу", - говорится в материале издания.

Россия готовится к войне с Польшей и Литвой. Об этом пишет британское издание The Sun, комментируя совместные стратегические военные учения России и Белоруссии "Запад-2021".

Газета отмечает, что в манёврах принимают участие 200 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. Учения проходят от Балтийского до Каспийского морей, а также в Арктике и на Дальнем Востоке.

Рокочущие звуки войны со стороны России и Белоруссии можно услышать через нашу восточную границу. Обнародованные планы учений предполагают войну с Польшей и Литвой,

- цитирует Nation News выдержку из статьи.

По мнению британского издания, этими учениями Россия и Белоруссия предупреждают страны Запада о возможных последствиях попытки военного вторжения. При этом газета игнорирует тот факт, что учения "Запад" проходят на регулярной основе. Также умалчивается о постоянных учениях НАТО вблизи границ России и Белоруссии.