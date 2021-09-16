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"Звуки войны можно услышать через границу": Польше и Литве предсказали "нападение России"
16 сентября 2021, 21:35 • 91 • Политика
Россия занимается подготовкой вторжения в Литву и Польшу, пишет британская The Sun. "Рокочущие звуки войны со стороны России и Белоруссии можно услышать через нашу восточную границу", - говорится в материале издания.
Россия готовится к войне с Польшей и Литвой. Об этом пишет британское издание The Sun, комментируя совместные стратегические военные учения России и Белоруссии "Запад-2021".
Газета отмечает, что в манёврах принимают участие 200 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. Учения проходят от Балтийского до Каспийского морей, а также в Арктике и на Дальнем Востоке.
- цитирует Nation News выдержку из статьи.
По мнению британского издания, этими учениями Россия и Белоруссия предупреждают страны Запада о возможных последствиях попытки военного вторжения. При этом газета игнорирует тот факт, что учения "Запад" проходят на регулярной основе. Также умалчивается о постоянных учениях НАТО вблизи границ России и Белоруссии.
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