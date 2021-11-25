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"Звучит жёстко, но": Британцам посоветовали спокойно смотреть, как тонут люди

25 ноября 2021, 04:10  •  135 • В мире
Жителям Великобритании посоветовали спокойно смотреть, как тонут мигранты, пытающиеся незаконно достичь чужой для них страны. "Звучит жёстко, но", - заявил председатель Королевской яхтенной ассоциации Стюарт Каррутерс.
Министерство внутренних дел Великобритании предложило поправки к закону "О гражданстве и границах". Документ регламентирует уголовное преследование граждан, которые помогают мигрантам достичь берегов королевства. Заниматься спасением людей, предположительно, будет позволено лишь благотворительным ассоциациям.
Королевская яхтенная ассоциация посоветовала своим членам просто смотреть, как тонут люди, но ничего не предпринимать для их спасения в Ла-Манше. The Daily Telegraph привело слова Стюарта Каррутерса, который напомнил, что британцы не обязаны вытаскивать гибнущих людей из воды. Если помочь таким людям, могут возникнуть трудности.
"Это звучит очень жёстко, но это грозит огромной бюрократической проблемой и тем, что вас свяжут с ввозом нелегальных иммигрантов в страну", - заявил глава ассоциации.
В законопроекте отмечается, что незаконный ввоз мигрантов на территорию Великобритании грозит длительным пребыванием в тюрьме: минимум 14 лет, максимум – пожизненно.

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