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"Звучит как начало анекдота": В Сети обсуждают планы Вакарчука диктовать условия России

23 июля 2019, 12:09  •  85 • Политика
В Сети обсуждают планы Святослава Вакарчука, который собирается принять в Верховной раде специальный закон о том, что можно и что нельзя "государству-агрессору". "Звучит как начало анекдота", - пишут в Твиттере о стремлении музыканта диктовать условия России.
Верховная рада нового созыва должна принять закон, регламентирующий отношения Украины со "страной-агрессором" Россией во всех сферах, считает лидер партии "Голос", метящий на пост премьера страны Святослав Вакарчук.
По словам музыканта-политика, Украина "страдает от двойных стандартов", а вопрос "моральной ответственности" граждан по-прежнему остается открытым, в то время как государство "не желает ни за что отвечать". Особенно его беспокоят гастроли коллег-музыкантов в России.
"Новое поступление в сокровищницу человеческой мудрости", - скептично оценил заявление новоявленного политика историк и публицист Армен Гаспарян.
Подписчики Гаспаряна в Твиттере немедленно поинтересовались, в курсе ли Вакарчук, что вопросы сосуществования государств регулируются межправительственными договорами - вроде договора о дружбе между Россией и Украиной, который был расторгнут по инициативе Киева.
Пользователь Твиттера с ником skyjoker70 интересуется: "Какого рожна Вакарчук будет писать правила? Агрессор устанавливает правила. Он может только под шконку залезть и скулить: я не сдамся без бою". Другие участники обсуждения также сочли более логичным, если такой закон будет подан на рассмотрение Госдумой РФ, а не Верховной радой.
"Все-таки надо Вакарчука в премьеры, надо", - отмечают пользователи Твиттера, полагающие, что музыкант вполне может дорасти до уровня афористичности киевского мэра Виталия Кличко, который, например, официально заявлял, что для того чтобы вода стала горячей, её необходимо нагревать.
"Премьер-министр Вакарчук - звучит как начало анекдота", - отмечает пользователь с ником Биджо.
Фото: твиттер/Юлия Витязева

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